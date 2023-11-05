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大溪慈湖紀念雕塑公園嶄新開幕 桃警攜手推動防詐宣導

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

大溪慈湖紀念雕塑公園自今年2月1日整修，終於在昨晚以全新面貌重新開幕，即日起至11月30日止，特別規劃一系列的精采活動，包含全新水舞燈光秀。昨晚盛大舉辦「慈湖夜間觀光活動」，邀請桃園市長張善政共襄盛舉，警方也在現場持續防詐宣導，呼籲民眾不要落入詐騙圈套。

為豐富北橫旅遊型態，推動慈湖觀光轉型，桃園市政府風景管理處於昨晚在慈湖紀念雕塑公園舉辦「2023慈湖夜間觀光活動」活動，現場園區除燈飾掛滿公園角落，供遊客拍照、打卡，並規劃文創體驗市集、集客創意活動，以及街頭藝人駐點表演，會中邀請桃園市市長張善政、觀光旅遊局局長、風景管理處處長、市議員、當地里長等共襄盛舉。

由於近期詐騙手法層出不窮，許多民眾都落入詐騙圈套，損失辛苦賺來的血汗錢，因此桃園市警察局昨晚除了在活動現場協助安全維護，也結合主辦單位市府風景管理處及大溪分局於現場辦理相關識詐活動，提醒市民朋友注意相關的詐騙話術。

警方統計，包括「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「假交友（投資詐財）」及「釣魚簡訊（惡意連結）」等詐欺手法是現在最常發生的詐欺案類，提醒民眾若收到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字，就是假投資詐騙，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，另外網路購物時，不要使用臉書、IG等無安全交易保障機制的平台購買商品。

桃園刑警大隊大隊長謝有筆強調，ATM只能提供「提款」及「匯款」功能，不能「解除分期付款」或「取消高級會員」設定，網路上不明連結請不要隨意點擊，遇到疑似詐騙問題，應再三確認或撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至派出所詢問，詳加查證。

大溪慈湖紀念雕塑公園即日起至11月30日止，特別規劃一系列的精采活動，包含全新水舞燈光秀。記者周嘉茹／翻攝
大溪慈湖紀念雕塑公園即日起至11月30日止，特別規劃一系列的精采活動，包含全新水舞燈光秀。記者周嘉茹／翻攝
大溪慈湖紀念雕塑公園自今年2月1日整修，昨晚以全新面貌重新開幕，桃園市長張善政到場共襄盛舉。記者周嘉茹／翻攝
大溪慈湖紀念雕塑公園自今年2月1日整修，昨晚以全新面貌重新開幕，桃園市長張善政到場共襄盛舉。記者周嘉茹／翻攝
昨晚活動盛大進行，警方也在現場持續向民眾防詐宣導，呼籲不要落入詐騙圈套。記者周嘉茹／翻攝
昨晚活動盛大進行，警方也在現場持續向民眾防詐宣導，呼籲不要落入詐騙圈套。記者周嘉茹／翻攝

詐騙 慈湖

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