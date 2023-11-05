高雄開車暴衝撞死裝潢工釀1死6傷 女駕駛5萬元交保

鐵工廠67歲曾姓女業務員昨天開車行經高雄市三民區一處路口時「暴衝」，車子衝撞停等紅燈的7輛機車，吳姓裝潢工人被夾在號誌箱前慘死，另有6名騎士受傷，吳男相驗發現頸動脈斷裂及多重性創傷，曾女昨晚被警方依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，曾女以5萬元交保候傳。

警方調查，在仁武區鐵工廠當業務員的曾女，昨天上午8點多駕車行經鼎力路和鼎力路兩百六十七巷路口，當時路口正值紅燈，曾女緩慢駛近一輛轎車後方，要踩煞車時，卻誤踩油門，驚慌中打了方向盤，整輛車暴衝，像打保齡球般將7輛機車撞倒。

但曾女轎車未停下，吳男（66歲）機車被卡在轎車前方，人夾在車子和號誌箱之間，當場慘死；另兩名吳姓男騎士、陳姓、姚姓、潘姓和蘇姓女騎士分別受有腳踝骨折、腰椎骨折、頭部外傷、左腳擦挫傷等傷勢，有5人送醫治療，一人傷勢輕微未就醫。

車禍現場機車東倒西歪，零件散落一地，曾女肇事後在車內嚇傻，下車後高喊「我凍抹條」（疑指車子煞不住），警方將曾女依現行犯逮捕，無酒駕行為。