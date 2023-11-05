影／影像畫面曝 疑內輪差聯結車撞單車 屏東阿伯慘死輪下

屏東縣鹽埔鄉光復路與豐年路口昨晚間6點19分發生死亡車禍，聯結車司機34歲蔡男行駛在禁駛路段，疑轉彎車未讓直行車，導致單車騎士62歲黃姓男子當場慘死輪下，司機酒測值為零，警方調閱監視器等釐清事故原因，司機蔡男依過失致死罪移送屏檢偵辦。

里港警分局指出，蔡姓司機駕駛營業半聯結車沿鹽埔鄉豐年路，由西往東方向直行行駛在混合車道，肇事交岔路口右轉彎時，與同向直行的腳踏車黃男發生擦撞。

警方表示，聯結車行駛禁駛路段，轉彎車未讓直行車，致腳踏車騎士當場死亡，另蔡男酒測值為零，現場調閱周遭監視器釐清事故發生原因，全案將蔡姓駕駛依過失致死罪，移送屏東地檢署偵辦，並報請檢察官刑事相驗。