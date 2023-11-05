嘉義女騎車自撞路旁轎車 5歲兒沒戴安全帽當場死亡

嘉義縣水上鄉忠和村165線昨下午3點多發生死亡車禍，一名21歲女子騎車載著5歲兒子在路上，疑未注意車前狀況，徑直撞上停在路旁的轎車，5歲男童沒戴安全帽，當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治，21歲女子小腿骨折仍在醫院治療，事故原因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，11月4日下午3點36分獲報，水上鄉忠和村165線中庄附近發生車禍，立即派遣水上及中埔91前往，到場發現一輛機車與一輛汽車發生碰撞，有2名傷者，5歲男童失去呼吸心跳，21歲女子身體多處擦挫傷、意識清楚，都由救護車送往聖馬爾定醫院。