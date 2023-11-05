聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義女騎車自撞路旁轎車 5歲兒沒戴安全帽當場死亡
嘉義縣水上鄉忠和村165線昨下午3點多發生死亡車禍，一名21歲女子騎車載著5歲兒子在路上，疑未注意車前狀況，徑直撞上停在路旁的轎車，5歲男童沒戴安全帽，當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治，21歲女子小腿骨折仍在醫院治療，事故原因仍待警方釐清。
嘉義縣消防局表示，11月4日下午3點36分獲報，水上鄉忠和村165線中庄附近發生車禍，立即派遣水上及中埔91前往，到場發現一輛機車與一輛汽車發生碰撞，有2名傷者，5歲男童失去呼吸心跳，21歲女子身體多處擦挫傷、意識清楚，都由救護車送往聖馬爾定醫院。
水上分局表示，21歲女子騎車載5歲男童，自撞停在路旁的汽車，5歲男童失去生命，急救後宣告死亡，目前21歲女子仍在醫院，尚未製作筆錄，事故原因需待筆錄釐清，提醒行車上路應注意車前狀況，並戴好安全帽，保護自己及他人生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言