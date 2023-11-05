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影／桃園砂石車土石一路掉 1車撞毀...警鎖定肇事車開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區許姓轎車駕駛在本月3日凌晨1時許，開車行經台66快速路平面一段702號前，不慎撞上先前經過砂石車掉落的土石塊，造成轎車車禍，警方今天上午表示，警方立即與東勢里巡守隊共同清理現場，鎖定肇事砂石車及通知車主釐清肇事責任，並依違反道路交通管理處罰條例規定，處駕駛人3千至1.8萬元罰鍰及 上1萬8千元以下罰鍰，責令改正或禁止通行。

平鎮警方表示，32歲許姓男子開車沿著台66下方快速路一段道路，往楊梅方向行駛，行經平鎮快速路一段一段702號前，突然前方沿線掉落許多土石塊，長約2、30公尺，許男煞車不及撞上，造成轎車損壞，警方據報，凌晨無法調來車輛清理，立即出動員警與東勢里巡守隊10多人共同清理現場，大約2小時後恢復通行，避免危險。

警方查看事故現場無監錄系統，經擴大調閱周邊工廠監視器，鎖定肇事砂石車輛，目前積極通知砂石車主到案說明釐清肇事責任，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處駕駛人3千以上、1.8萬元以下罰鍰，責令改正或禁止通行，另涉及公共危險罪嫌將等肇事者到案說明釐清。

平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊，行經轎車車禍，警方查出掌握肇事砂石車（見圖）。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊，行經轎車車禍，警方查出掌握肇事砂石車（見圖）。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝
平鎮區台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理2小時恢復通行。記者曾增勳／翻攝

砂石 車主 巡守

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