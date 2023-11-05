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九旬嬤台中迷途倒街頭...1張34年前舊身分證助她返家
台中市九旬林姓婦人在上月底與女兒齊赴醫院，疑因失智症與家人走散後，在南區迷途27小時，躺在路旁被民眾通報，警方獲報後前往，發現林婦身上有張34年前換發的舊式身分證，不過證號疑有變更，無法從警政系統查詢，警方再利用身分證上的姓名、生日，發現林婦已被家人通報失聯，順利通知林婦女兒接回。
第三警分局正義派出所警員陳智源、林煥庭，在上月31日獲報，南區南門路有一名林姓婦人（91歲）躺在路旁，看似體力透支，需要協助，兩警到場後，發現林婦疑有失智症狀況，無法清楚表達自身狀況，趕緊聯絡救護人員到場，也提供礦泉水解渴、雨傘遮陽。
警方調查發現，林婦身上有張34年前換發的舊式身分證，不過該證號查無資訊，兩警只好在利用該張身分證上的姓名、生日查詢，發現林婦已在前一天被家人通報失聯，趕緊聯絡林婦女兒前往醫院探視。
經查，林婦是在上月30日與女兒齊赴醫院，等待女兒手術期間，林婦因故走失，才會一路流浪到南區，因體力不支倒在路旁。
警方說，警政系統在查詢林婦舊證的身分證號時，會查無資訊的原因，研判是林婦已有換發新的證號，與舊證不同，加上警政系統沒有顯示更改證號的歷程資訊，才會第一時間輸入舊證證號，查無資訊。
第三警分局呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或向社會局申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家，而照顧者也可善用政府提供的長照資源，解決照護需求。
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