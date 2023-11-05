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影／台中海線灑釘怪客 多車中招破胎 民眾拿磁鐵清除 警鎖定可疑轎車
一名灑釘怪客已引起台中海線居民緊張和公憤，梧棲和沙鹿區陸續傳出車輛受害，被地面鐵釘刺破輪胎，台中市清水警分局已追查出一輛可疑轎車，正追查車主到案說明中。
清水警分局今天說明，本月2日凌晨0點9分，梧棲區中央路一段，獲報路上多處有散落鐵釘影響行車安全，警方立即到達現場巡視，發現多處路段散落鐵釘，立即清除，尚未發生交通事故案件，警方主動發現此事後，沙鹿和梧棲地方臉書社團陸續有人PO照片說，自己也「中招」，汽機車車輪被鐵釘刺破，民眾大罵灑釘者。
灑釘事件引起公憤，也有熱心民眾拿磁鐵清除散落地面的鐵釘，避免又有車輛受害，記者今天到民眾指稱的灑釘地點查看，未發現地面鐵釘，可能已被清除；警方今天表示，經調閱監視器發現經過一輛轎車疑似有鐵釘散落在道路上，將盡速通知行為人到案說明以釐清案情。
立法院副院長蔡其昌和台中市議員王立任等民代也接獲反應，蔡其昌說，疑似民眾惡意廣撒鐵釘，造成大量鄉親汽機車輪胎毀損，也危害交通安全，他已請相關單位盡速釐清案情，也提醒鄉親多留意，注意行車安全。
民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如指出，昨天下午她收到團隊志工表示行車往服務處，經過梧棲區中央路一段404號附近，發現馬路上出現大量鐵釘，導致汽車輪胎爆胎，且不止一位同仁受害，服務團隊已有二輛車行車該路段時輪胎爆胎。
團隊受害者表示，先前以為自己行車運氣不好，壓到鐵釘導致爆胎，後來才發現在海線地區也有許多受害者，疑似有人故意在馬路上撒鐵釘，危害用路安全。
蔡壁如說，近期接獲許多民眾反應，在沙鹿中山路光華路橋、清水鰲峰路附近及龍井地區都有大量鐵釘，疑似為同一人故意而為，在臉書社團上也有大量受害者。為維護用路人安全，已經向轄區內的安寧派出所報案，請員警到場了解，也提醒用路人行經該路段時要特別注意行車安全。
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