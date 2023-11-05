快訊

新竹風飛砂幫大老助郭董遭收押 掛名董事真正幫主另有其人

單靠台積電能生存？非官方兵推點出台灣這幾項死穴

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／星籍女研究生遊台灣 網路交友遇愛情詐騙恐嚇險失3萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

24歲新加坡籍趙姓女研究生獨自來台旅遊，在網路交友軟體認識一名暱稱「陳宸」男網友，雙方相約昨晚間9點多要見面共遊台南，但她還沒看到男網友，就接到男網友傳來恐怖血腥影片恫嚇訊息，要求購買交付遊戲點數3萬元，把女研究生嚇得半死，急忙跑到超商準備購買點數拍照給對方，所幸超商店員見她非常緊張察覺有異報警。警方到場向她說明詐騙手法，守住了她旅遊經費。

台南市警二分民權派出所昨晚間9點多接獲民族路一家超商店員通報表示，店內有女子可能遭到詐騙，警員陳俊安、黃琮民趕往發現，新加坡籍趙姓女研究生來台旅遊，在交友軟體上認識自稱「陳宸」的男網友，兩人相約在民族路某超商見面，並將由陳男充當導遊來導覽台南。

不料趙女到達超商時男網友卻藉故未出面，反而接到接到LINE傳來血腥影片要求其「好好配合」，並指示先購買點數3萬元，如不購買點數將會對其不利。

警員向趙女說明此為現今網路交友詐騙手法，切勿相信對方所言，趙女這才知道原來是遭到詐騙，也在員警熱心協助受理後表示，一人獨自來台旅遊沒有任何友人，在網路碰到男網友噓寒問暖，讓她覺得遇上愛情並產生情愫，沒想到碰上愛情詐欺騙子。再三感謝台灣警察溫馨協助。

針對此類假交友詐騙手法，市警二分局邀請有75萬名粉絲之超級網紅「奎丁(Zamy)」合作拍攝「假愛情交友」詐騙手法宣導影片，影片經分局臉書上傳也獲得極大瀏覽及迴響，相關防詐識詐宣導活動也將持續進行，以讓民眾知詐而不受騙。

24歲新加坡籍趙姓女研究生來台旅遊，遭到網路交友詐騙，經台南市警二分局警員勸阻，保住她3萬元。記者黃宣翰／翻攝
24歲新加坡籍趙姓女研究生來台旅遊，遭到網路交友詐騙，經台南市警二分局警員勸阻，保住她3萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示誘騙女被害人匯款 。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示誘騙女被害人匯款 。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 超商

延伸閱讀

見男模得先繳交保證金 妙齡女子網路交友險被騙2萬元

被台中超車？ 議員嘆北市指標活動沒一個叫得出來

街貓絕育擴大執行人力不足 貓咪數量不減反增

馬來西亞漸凍人協會參訪 稱台灣是漸凍人照顧的燈塔

相關新聞

影／新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

新北市中和區永貞路1家北方麵食館今天上午8時52分驚傳氣爆，造成2名店員受傷送醫，事隔不到一個半小時，新莊區建國一路也有...

影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，新北市消防局調派大批人車前往搶救，到場後發現一樓店面幾乎全...

影／不滿酒醉被管束…深夜率眾包圍派出所 警逮捕9人嚴辦

新北市三重派出所昨晚被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，甚至有幾人一度衝進所內，十分囂張，原因是1對夫妻當天凌晨酒醉吵架，丈...

高雄開車暴衝撞死裝潢工釀1死6傷 女駕駛5萬元交保

鐵工廠67歲曾姓女業務員昨天開車行經高雄市三民區一處路口時「暴衝」，車子衝撞停等紅燈的7輛機車，吳姓裝潢工人被夾在號誌箱...

影／影像畫面曝 疑內輪差聯結車撞單車 屏東阿伯慘死輪下

屏東縣鹽埔鄉光復路與豐年路口昨晚間6點19分發生死亡車禍，聯結車司機34歲蔡男行駛在禁駛路段，疑轉彎車未讓直行車，導致單...

嘉義女騎車自撞路旁轎車 5歲兒沒戴安全帽當場死亡

嘉義縣水上鄉忠和村165線昨下午3點多發生死亡車禍，一名21歲女子騎車載著5歲兒子在路上，疑未注意車前狀況，徑直撞上停在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。