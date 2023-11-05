影／星籍女研究生遊台灣 網路交友遇愛情詐騙恐嚇險失3萬

24歲新加坡籍趙姓女研究生獨自來台旅遊，在網路交友軟體認識一名暱稱「陳宸」男網友，雙方相約昨晚間9點多要見面共遊台南，但她還沒看到男網友，就接到男網友傳來恐怖血腥影片恫嚇訊息，要求購買交付遊戲點數3萬元，把女研究生嚇得半死，急忙跑到超商準備購買點數拍照給對方，所幸超商店員見她非常緊張察覺有異報警。警方到場向她說明詐騙手法，守住了她旅遊經費。

台南市警二分民權派出所昨晚間9點多接獲民族路一家超商店員通報表示，店內有女子可能遭到詐騙，警員陳俊安、黃琮民趕往發現，新加坡籍趙姓女研究生來台旅遊，在交友軟體上認識自稱「陳宸」的男網友，兩人相約在民族路某超商見面，並將由陳男充當導遊來導覽台南。

不料趙女到達超商時男網友卻藉故未出面，反而接到接到LINE傳來血腥影片要求其「好好配合」，並指示先購買點數3萬元，如不購買點數將會對其不利。

警員向趙女說明此為現今網路交友詐騙手法，切勿相信對方所言，趙女這才知道原來是遭到詐騙，也在員警熱心協助受理後表示，一人獨自來台旅遊沒有任何友人，在網路碰到男網友噓寒問暖，讓她覺得遇上愛情並產生情愫，沒想到碰上愛情詐欺騙子。再三感謝台灣警察溫馨協助。