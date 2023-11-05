姊欠債弟出面談判 遭當街追砍險喪命 雙煞殺人未遂起訴

新北市林姓男子去年8月因姊欠債出面幫談判，反遭討債林姓堂兄弟二人分持西瓜刀當街追砍險喪命，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴林姓堂兄弟二人。

起訴指出，41歲、39歲林姓堂兄弟二人去年8月26日晚上，夥同李姓男子搭乘曾姓男子駕汽車，前往新北市三重區找林姓女子追討20萬元債務，因林女不在家，由其弟39歲林姓男子出面，雙方在三重區公園街一處蚵仔麵線攤談判。

未料，雙方一言不合起爭執 ，林姓堂兄弟二人分持預藏西瓜刀一路追砍，導致林男頭部遭鈍器弄傷，左、右手臂被刀砍傷，當場血流不止，林姓堂兄弟二人見狀，立即與到場助勢的李男和曾男二人開車逃離現場。