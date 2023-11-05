桃園啟動「靜鄰專案」 首月拆逾50件違規招牌 開罰酒吧

桃園市政府今年9月率全國之先啟動「靜鄰專案」，鎖定住宅區7大擾鄰行為加強執法。桃園市都發局表示，第1個月建築管理處已拆除50餘件擾鄰的閃爍招牌、2起阻隔人行圍牆，對住宅區內違規酒吧也祭出重罰，若業者限期未改善將連續並加重處罰。

都發局先前調查發現，住宅區7類行為最令民眾反感，包括飲酒店、卡拉OK、麻將館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間、及自助洗衣店等。市長張善政指示檢討現行公安會報執行機制，領先全台啟動「靜鄰專案」，專門針對住宅區內禁止場所、擾民的行為加強執法，並研議修訂相關管理辦法。

建管處表示，依據「桃園市違章建築處理要點」，將閃爍廣告、人行障礙、公寓頂樓加蓋出租套房等，列為優先執行拆除前3序位，尤其閃爍廣告為加強執法項目，「桃園市廣告物管理自治條例」第25條規定「不得於住宅區內裝設具閃爍或警示功能之照明設備」，建管處啟動強制拆除閃爍LED招牌，還給居民夜間休息的安寧環境，首月已拆除50餘件。

建管處表示，在住宅區內，建築基地間不同建案，常有以圍牆阻隔開放人行空間情形，亦是本次執法重點之一，近日已派工將平鎮區延平路二段、中壢區青埔八街2處圍牆拆除，打開民眾散步通行步道，維護通行安全的需求；一直是民眾詬病的公寓頂樓加蓋出租套房，也將加強執法。