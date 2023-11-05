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桃園艦停泊基隆港 男擅登艦VIP艙待整晚 隔天外出曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

海巡署桃園艦停泊在基隆港西岸碼頭，李姓男子涉嫌擅自登艦，在船上待了一晚。隔天早上他在艦上走動，打開謝姓艦艇機師房門，行跡才曝光。謝姓機師從房內追出，在貴賓VIP艙的廁所找到李男。基隆地檢署偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，李姓男子今年5月23日晚上近9點半，走到基隆港西1A碼頭，看到海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊桃園艦停在碼頭邊，便從碼頭經停泊船梯走上船。

李男為了不讓艦上官兵發現，上船後躲入貴賓VIP(2)艙。在船上待了一晚後，隔天天亮走出艙門，在桃園艦上走動。上午10點20分時打開桃園艦謝姓艦艇機師住宿房間的房門，看到房內有人馬上轉身離開。

謝在房內看到李男舉止有異，從房內追出。李躲入貴賓VIP(1)艙，謝進入貴賓VIP(1)艙後，發現他躲在艙間的廁所內。港警接獲報案，將李男帶回偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，依李男自白、謝男指訴和監視錄影照片等事證，認定李男涉刑法第306條第1項「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」犯行，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9000千元以下罰金。

海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。本報資料照
海巡署桃園艦（左）停泊基隆港。本報資料照
李姓男子涉嫌擅自登上停泊基隆港的海巡署桃園艦，基隆地檢署檢察官偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌聲請簡易判決處刑。記者邱瑞杰／攝影
李姓男子涉嫌擅自登上停泊基隆港的海巡署桃園艦，基隆地檢署檢察官偵查後，依無故侵入他人船艦罪嫌聲請簡易判決處刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 海巡署 碼頭

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