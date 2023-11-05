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影／不爽車主長期占車位 醉男砸了停高雄廟宇的百萬MG轎車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蘇姓女車主昨晚將MG轎車停放在前金區一間廟宇停車格，遭陳姓男子和周姓男子持棍棒砸破擋風玻璃，警方獲報趕抵，發現兩男喝得醉醺醺，陳稱因不滿車主長期占用廟方停車位，又說對方答應將車賣他，雖蘇暫不提告，但兩人因行為脫序，被警方依違反秩序社會維護法移送裁處。

新興警分局自強路派出所昨天晚上9時44分許接獲報案，指稱在前金區成功一路一間廟宇停車場有車輛遭砸，巡邏警組火速趕赴現場。

警方到場後，見一輛MG轎車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，動手的陳姓男子（63歲）和另名周姓友人（60歲）還在現場，兩人滿身酒味，警方詢問陳「車是你砸的？」陳坦承，辯稱「因不滿本身是廟方人員的車主長期占用停車格位，因此砸車」。

陳後又表示，「對方已答應將車賣給他」，警方問「要把車賣給你，你還砸車？」酒後脫序行為令人費解。

警方隨後通知蘇姓女車主，蘇女暫不提毀損告訴，但認為陳、周兩人行為已影響已社會秩序，警詢後依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市蘇姓女車主將百萬MG轎車停在高雄前金區一間廟宇遭砸，砸車的陳姓男子稱不滿對方長期占車位，和周姓友人被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市蘇姓女車主將百萬MG轎車停在高雄前金區一間廟宇遭砸，砸車的陳姓男子稱不滿對方長期占車位，和周姓友人被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄市蘇姓女車主將百萬MG轎車停在高雄前金區一間廟宇遭砸，擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
高雄市蘇姓女車主將百萬MG轎車停在高雄前金區一間廟宇遭砸，擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝

車主 擋風玻璃

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