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台中男銀行要領180萬現金...行員緊張報警竟與市府有關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子在1日前往西區一間銀行，欲領款180萬元現金，因近期詐騙案頻傳，行員擔心王男是遭到詐騙，趕緊啟動警銀聯防，通知警員到場，經王男說明才知，原來王是台中第五市場的行政人員，因為市府推出「物調券」活動，民眾可用100元換200元面額物調券，王即是要將錢，發給有物調券的市場攤商，警方得知後，也展開護鈔任務，協助王返回市場。

第一警分局西區所在1日接獲轄內三信商銀通報，年約40歲的王姓男子欲提領180萬元現金，行員見金額龐大、詐騙頻傳，趕緊通知警方到場協助查證，西區所警員林漢嘉、侯世宏到場了解。

王男告知，他是台中第五市場的工作人員，因為近期台中市推出「物調券」的振興經濟活動，有在台中市的市場發放物調券，民眾只要以現金100元，即可兌換200元面額的物調券，每人限換兩張，民眾取得物調券後，可在市場內消費，等於有打五折的折扣，他領取現金是要發給有物調券的攤商兌換。

警方知道此案無詐騙情事後，因擔心王男提領大筆現金，恐遭有心人覬覦，詢問王男「需不需要護鈔」，王男聽到十分驚訝，直說「真的可以嗎？有警察護鈔比較安心」，兩警就駕駛警車，一路跟著王男的車輛，護送王男返回市場。

第一警分局長吳燕山說，呼籲民眾在提領現金時，應多加注意周遭有無可疑人士，有需求的民眾可撥打110報案電話申請護鈔服務。

台中市王姓男子（右）1日到銀行提領180萬元現金，主要供台中第五市場有物調券的廠商兌換，警方展開護鈔任務，避免危險。圖／第一警分局提供
台中市王姓男子（右）1日到銀行提領180萬元現金，主要供台中第五市場有物調券的廠商兌換，警方展開護鈔任務，避免危險。圖／第一警分局提供
台中市王姓男子（左）1日到銀行提領180萬元現金，主要供台中第五市場有物調券的廠商兌換，警方展開護鈔任務，避免危險。圖／第一警分局提供
台中市王姓男子（左）1日到銀行提領180萬元現金，主要供台中第五市場有物調券的廠商兌換，警方展開護鈔任務，避免危險。圖／第一警分局提供

詐騙 台中市 警察

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