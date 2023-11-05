女業務穿拖鞋開車 油門當煞車…釀1死6傷

高雄轎車路口衝撞停等紅燈機車，一名男騎士遭轎車和路邊號誌箱夾擊不治，另有6人受傷。記者石秀華／翻攝

鐵工廠曾姓女業務員昨天穿拖鞋駕車，行經高雄市三民區一處路口時，誤把油門當煞車踩，車子衝撞停等紅燈的七輛機車，釀吳姓工人被夾在號誌箱前慘死，另有六名騎士受傷；檢察官會同法醫相驗，判斷吳男死因為頸動脈斷裂及多重性創傷，曾女警詢後被依過失致死罪送辦。

警方調查，在仁武區鐵工廠當業務員的曾女（六十七歲），昨天上午八點多駕轎車行經每天上班必經的三民區鼎力路和鼎力路兩百六十七巷路口，當時路口正值紅燈，曾女緩慢駛近一輛轎車後方，要踩煞車時，卻誤踩油門，驚慌中打了方向盤，整輛車暴衝，像打保齡球般將七輛機車撞倒。

但曾女轎車未停下，吳男（六十六歲）機車被卡在轎車前方，人夾在車子和號誌箱之間，當場慘死；另兩名吳姓男騎士、陳姓、姚姓、潘姓和蘇姓女騎士分別受有腳踝骨折、腰椎骨折、頭部外傷、左腳擦挫傷等傷勢，有五人送醫治療，一人傷勢輕微未就醫。

車禍現場機車東倒西歪，零件散落一地，曾女肇事後在車內嚇傻，下車後高喊「我凍抹條」（疑指車子煞不住），警方將曾女依現行犯逮捕，無酒駕行為。

曾女供稱，當時想要停車，一時誤將油門當煞車踩，車子才暴衝，警方見她穿拖鞋開車，懷疑是肇因之一，移送交通分隊後，檢察官指示警方將曾女帶往殯儀館開召開臨時偵查庭。

據了解，被撞到尾椎骨折的吳姓騎士，腰間還綁著護腰帶配合檢方開庭，他回憶說，「當時不知發生何事，一下子人就趴在地上了」；至於死者吳男兒子面對父親上班無辜被撞死，他哀戚表示「相信司法會還給我們公道」。