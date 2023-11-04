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黑煙直竄天際！國3新竹系統2車追撞燒成火球 已緊急封閉車道

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍黃羿馨／新竹即時報導

國道3號北上新竹系統交流道今天晚間8時許發生自小客車追撞事故，2車當場緊貼通通燒成火球，火勢十分猛烈，連救援車輛都無法靠近，僅能從遠處灑水，火光沖天、濃煙直竄天際就連竹科都清晰可見，目前已緊急封閉外側車道，警消正在現場排除，將再進一步釐清事故原因。

據了解，2自小客車在國道3號北上101K處，剛過出口匝道處外側車道發生追撞，所幸今晚為周六非上班日，目前尚未出現嚴重交通影響，國道警方目前暫時封閉外車道，暫時未影響轉接國道1號車流。

新竹縣消防局表示，2車共有6人在車輛爆炸起火當下逃出，鄰近新竹縣市消防分隊都出動救援，其中2人分別由新竹市香山分隊及竹光分隊送往馬偕醫院、1人由新竹縣寶山分隊送醫救治，6人皆意識清楚，現場火勢已漸撲滅。

國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，現場火勢非常猛烈。圖／讀者提供
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，現場火勢非常猛烈。圖／讀者提供
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，現場火勢非常猛烈。圖／讀者提供
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，現場火勢非常猛烈。圖／讀者提供
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，濃煙如黑蛇直竄天際。圖／翻攝自高公局
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，濃煙如黑蛇直竄天際。圖／翻攝自高公局
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，濃煙如黑蛇直竄天際。圖／翻攝自高公局
國道3號新竹系統交流道2車追撞燒成火球，濃煙如黑蛇直竄天際。圖／翻攝自高公局

國道 車道

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