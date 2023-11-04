女網友騙投資普洱茶1塊1千美金 警與行員聯手保65萬

徐姓男子在通訊軟體Line認識女網友，甜言蜜語聊天時，以買賣普洱茶賺超多錢話術誘騙，邀他男加入普洱茶買賣群組，購買20塊高價普洱茶餅，每塊高達1000美金，要他匯款65萬元投資。徐男不會匯款，機警行員起疑報警，警察與行員聯手保住他積蓄65萬元。

金山警分局2日接獲金山郵局通報，徐男疑似遭詐騙欲匯款65萬元至不明帳戶，金山所員警楊子儀、李權洋趕往現場，但徐男警察說法起初不太相信，警方苦口婆心勸阻。

警方說，徐男10月初透過通訊軟體Line認識女網友「靜靜」，女網友聊天吹噓自己買賣普洱茶賺超多錢，並張貼獲利資訊假象，邀約徐男加入普洱茶買賣群組，隨後購買20塊高價普洱茶餅，每塊高達1000美金，要被害人先匯款65萬元。

對方讓徐男順利匯款，特多盯囑徐男匯款時，如果有警察或行員問起，要說是投資及還債等藉口，沒想到徐男不會匯款，不知怎麼填單子，講話也吞吞吐吐。

郵局行員協助匯款過程中，察覺徐男神色有異，懷疑遭到詐騙，通知員警到場。員警到了之徵，徐男堅信是投資而非詐騙，員警機警請徐民聯繫群組內網友詢問，竟立即踢出群組，直到退群徐男才真正相信自己遭詐騙。