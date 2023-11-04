快訊

日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女網友騙投資普洱茶1塊1千美金 警與行員聯手保65萬

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

徐姓男子在通訊軟體Line認識女網友，甜言蜜語聊天時，以買賣普洱茶賺超多錢話術誘騙，邀他男加入普洱茶買賣群組，購買20塊高價普洱茶餅，每塊高達1000美金，要他匯款65萬元投資。徐男不會匯款，機警行員起疑報警，警察與行員聯手保住他積蓄65萬元。

金山警分局2日接獲金山郵局通報，徐男疑似遭詐騙欲匯款65萬元至不明帳戶，金山所員警楊子儀、李權洋趕往現場，但徐男警察說法起初不太相信，警方苦口婆心勸阻。

警方說，徐男10月初透過通訊軟體Line認識女網友「靜靜」，女網友聊天吹噓自己買賣普洱茶賺超多錢，並張貼獲利資訊假象，邀約徐男加入普洱茶買賣群組，隨後購買20塊高價普洱茶餅，每塊高達1000美金，要被害人先匯款65萬元。

對方讓徐男順利匯款，特多盯囑徐男匯款時，如果有警察或行員問起，要說是投資及還債等藉口，沒想到徐男不會匯款，不知怎麼填單子，講話也吞吞吐吐。

郵局行員協助匯款過程中，察覺徐男神色有異，懷疑遭到詐騙，通知員警到場。員警到了之徵，徐男堅信是投資而非詐騙，員警機警請徐民聯繫群組內網友詢問，竟立即踢出群組，直到退群徐男才真正相信自己遭詐騙。

金山警分局呼籲，近期投資詐騙案件又增多，民眾務必尋求正常管道，避免私下與陌生網友交易，落入詐騙陷阱，如有疑問可撥打165反詐騙專線進行諮詢，避免被騙。

女網友嬌騙投資普洱茶1塊1千美金，警與行員聯手保65萬。記者游明煌／翻攝
女網友嬌騙投資普洱茶1塊1千美金，警與行員聯手保65萬。記者游明煌／翻攝
女網友嬌騙投資普洱茶1塊1千美金，警與行員聯手保65萬。記者游明煌／翻攝
女網友嬌騙投資普洱茶1塊1千美金，警與行員聯手保65萬。記者游明煌／翻攝

詐騙 金山

延伸閱讀

陳重銘帶你飆股？誆下載這APP穩賺 28歲車手身上還藏毒

台北導遊投資134萬元拿不回 與警合作誘出2車手

台中投資詐欺案不斷攀升 今年已有625件財損破億元

男星一舉動惹怒孫協志 主持「飢餓」7年首度放話封殺

相關新聞

台中超商妹店內遭呼巴掌...竟是恐怖前男友質問新戀情

台中市鄭姓男子曾與一名在超商工作的女店員是男女朋友，但後來鄭有家暴行為，鄭女友聲請保護令，未料鄭男不滿前女友疑有新戀情，...

桃園八德電子工廠傳火警 黑煙竄天際…緊急疏散5人

桃園市八德區榮興路一處電子工廠，今中午12點40分許傳出火警，5層樓工廠的鐵皮加蓋頂樓因不明原因冒出火煙，消防人員獲報緊急到場灌救，共疏散5人...

危險！台中海線多條道路釘子刺爆胎 蔡壁如團隊也受害

台中市沙鹿區、梧棲區近日多條道路出現大量釘子，造成汽、機車用路人輪胎毀損，今中一選區民眾黨參選人蔡壁如說，團隊成員今行經...

打火完多休息！「眠豆腐」贈床墊給桃消 提升睡眠品質

消防人員24小時不停歇服勤待命，深夜面對突如其來的救災救護，也必須馬上提高專注出任務，因此良好睡眠品質對於消防人員至關重...

地上箭頭指示是「陷阱」？網吵翻天 高市交通局和交警解惑

高雄市大順三路口及中山、民生路口出現2個版本的「右轉箭頭標線」，讓用路人一頭霧水，讓網友吵翻天，有人直指是陷阱，有人罵爛...

影／高雄鐵工廠女業務穿拖鞋開車 煞車當油門踩釀1死6傷

鐵工廠曾姓女業務今天上午8時45分許駕轎車行經每天上班必經高雄市三民區鼎力路和267巷路口，突衝撞停等紅燈的機車，釀成6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。