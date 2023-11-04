婦誤踩油門釀1死6傷 檢警過失致死罪送辦

68歲的曾姓婦人今天開車經高雄市三民區，疑誤把油門當成煞車，當場爆衝闖紅燈追撞停等紅燈的8輛機車，釀1死6傷。檢警下午遺體相驗，訊後並依過失致死罪將曾婦移送偵辦。

這起車禍造成66歲的吳姓裝潢工人當場不治，檢察官會同法醫殯儀館到場相驗，開完庭後發還遺體。家屬前往認屍時神情哀戚，吳男兒子被媒體問及肇事者是否道歉時哽咽表示「司法會還我們公正，犯罪的不會原諒」。

上午事故發生後，員警到場後將曾婦依過失致死罪現行犯逮捕，經酒測值為0，她在警訊供稱誤把油門當煞車踩才暴衝，事發後相當慌張闖下大禍。警方在做完筆錄後將曾婦帶到高雄市立殯儀館開檢方臨時偵查庭，面對現場媒體質問，曾婦低頭全程不發一語，全案訊後依過失致死罪移送高雄地檢署偵辦。

這起車禍發生在上午8時多，轄區三民二警分局交通組調查，曾婦當時經三民區鼎力路、鼎力路267巷口時，疑因油門操作不當闖紅燈追撞停等紅燈7輛機車，並波及停在路旁1輛機車。機車猶如保齡球四散，暴衝力道之大導致正要上班的吳男被推撞至號誌箱當場死亡；另6名騎士擦挫傷但都意識清醒，消防119出動5車、17人將5名傷者送醫，輕傷1人未送醫。