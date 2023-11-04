市政顧問市議員聯手爭取災情勘查車 提升中永和消防救災效能

新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今天捐贈災情勘查車一輛，由新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃代表受贈，並回贈感謝狀，提升中、永和區消防救災效能。

新北市消防局長李清安表示，警、義消共同救災、但消防車輛空間有限，有了災勘車能讓更多的救災量能到達現場協助救援工作，未來將持續秉持著赤誠之心，貫徹守護全市維護公共安全的決心，不斷持續精進與突破，讓新北市民真正獲得更安心居住的安全城市與環境。