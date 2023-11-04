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市政顧問市議員聯手爭取災情勘查車 提升中永和消防救災效能

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今天捐贈災情勘查車一輛，由新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃代表受贈，並回贈感謝狀，提升中、永和區消防救災效能。

新北市消防局長李清安表示，警、義消共同救災、但消防車輛空間有限，有了災勘車能讓更多的救災量能到達現場協助救援工作，未來將持續秉持著赤誠之心，貫徹守護全市維護公共安全的決心，不斷持續精進與突破，讓新北市民真正獲得更安心居住的安全城市與環境。

新北市消防局第七救災救護隊大隊長鄭向晃表示，中、永和兩大行政區，轄內人口數近63萬人，屬人口密集區，特性為大量的老舊住宅及複雜的狹小巷弄街道，每月平均火警件數高達80件以上，消防員們不分日夜穿梭於水火之中，實屬勤業務繁重的單位。對於市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍熱心協助消防工作之舉，消防人員會秉持愛物惜物的心，提升救災效率，降低災害及保障人民生命財產安全，將災情勘查車發揮最大的效益，提高出勤的效率也讓消防工作執行更順利。

新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供
新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供
新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供
新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供
新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供
新北市市政顧問羅文崇、新北市議員陳啟能、李倩萍共同爭取今捐贈災情勘查車一輛，提升中、永和區消防救災效能。圖／消防提供

羅文崇

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