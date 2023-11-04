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打火完多休息！「眠豆腐」贈床墊給桃消 提升睡眠品質

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

消防人員24小時不停歇服勤待命，深夜面對突如其來的救災救護，也必須馬上提高專注出任務，因此良好睡眠品質對於消防人員至關重要。台灣床墊品牌「眠豆腐」秉持照顧消防便是照顧整個城市安全的理念，今特別捐贈床墊、枕頭等寢具給桃園市消防局第一大隊茄苳分隊，希望有效提升消防人員睡眠品質。

「眠豆腐」總經理林煜翔說，體認到消防人員執行勤務不僅充滿危險且辛苦，為了保護市民安全，犧牲睡眠甚至健康，而公司深耕桃園八德多年，製床技術不斷精進提升，因此這次共捐贈37套單人加大床墊、枕頭及床包組，希望能讓消防人員睡得更好，在每趟勤務返隊後，精疲力盡的身心獲得最好休息。

茄苳分隊分隊長洪榮蔚表示，剛好近期分隊要更換已睡多年的備勤床墊，隊員們聽到可以換成更高品質的床墊時很開心且期待，省下的預算也可以強化消防車輛、器材或裝備等，很感謝民間企業主動聯繫並詢問需求及捐贈，讓隊上獲得更好的休息品質，快速恢復體力與精神，保障消防人員健康來維護城市安全。

台灣床墊品牌「眠豆腐」今捐贈床墊、枕頭等寢具至桃園市消防局第一大隊茄苳分隊。記者周嘉茹／翻攝
台灣床墊品牌「眠豆腐」今捐贈床墊、枕頭等寢具至桃園市消防局第一大隊茄苳分隊。記者周嘉茹／翻攝
台灣床墊品牌「眠豆腐」共捐贈37套單人加大床墊、枕頭及床包組，希望能讓消防人員睡得更好。記者周嘉茹／翻攝
台灣床墊品牌「眠豆腐」共捐贈37套單人加大床墊、枕頭及床包組，希望能讓消防人員睡得更好。記者周嘉茹／翻攝

床墊 睡眠 桃園

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