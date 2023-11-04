高雄工人上班途中無辜遭撞死 兒：相信司法會還公正

鐵工廠曾姓女業務今天上午8時45分許駕轎車行經高雄市三民區一處路口，誤把油門當煞車踩，車子衝撞停等紅燈的機車，釀成吳姓工人慘被夾死在號誌箱前，另有6人受傷；檢警今天下午相驗遺體，死因為頸動脈斷裂及多重性創傷；對父親出門上班無辜遭撞死，吳的兒子神情哀戚說「相信司法會還我們公正」。

警方調查，在仁武區鐵工廠當業務員的曾姓女子（67歲），今天上午8時45分許駕駛轎車行經每天上班必經的三民區鼎力路和鼎力路267巷口，當時路口正紅燈，曾女緩慢駛近前方一輛轎車後方，要踩煞車時，卻誤踩成油門，驚慌中打了方向盤，整輛車直接往前衝撞前方多輛機車，就像打保齡球般將停紅燈7名騎士撞倒在地，機車零件散落一地。

曾的轎車當下未停下，其中一名男騎士的機車卡在轎車前方，連人帶車往前滑行，人被夾擊在轎車和號誌箱之間當場慘死；因死者身上未帶證件，警方事後從機車追查，查出死亡的騎士是當工人的吳姓男子（66歲），吳借友人的機車騎車上班，沒想到無辜喪命。

另車禍事故造成吳姓男騎士（43歲）、陳姓女騎士（46歲）、姚姓女騎士（31歲）、潘姓女騎士（61歲）、蘇姓女騎士（43歲）以及吳姓男騎士（44歲）等6人分別受有腳踝骨折、頭部外傷、左腳擦挫傷、腰部、臀部疼痛等傷勢，所幸意識清楚，其中有5人被送醫治療，1人傷勢輕微未就醫。

消防局獲報出動7車15人前往救援，救護員替6名傷者檢傷，分別送醫治療；曾女肇事後在車內嚇傻，下車後，連喊「挖凍抹條」（疑指車子煞不住），警方到場將驚慌失措的曾女當場依現行犯逮捕，經施以酒測，無酒駕行為。

曾女在派出所驚魂未定，經警方安撫後，聲稱誤將油門當煞車踩，車子才爆衝，警方見她腳穿一雙拖鞋，懷疑穿拖鞋開車也是肇因之一，中午移送交通分隊，檢察官盧葆清指示警方將曾帶往市立殯儀館開臨時偵查庭。

車禍受傷傷者也到殯儀館配合檢方開庭，一名汽車修護廠技術員的男騎士被撞導致尾椎骨折，腰間還綁著護腰帶，對媒體說，「當時不知發生何事，一下子人就趴在地上了」。

死者吳男的兒子抵達殯儀館，面對父親上班無辜被撞死，從此天人永隔，神情哀戚、不發一語，檢方開庭後，吳男兒子至冷凍室配合檢方相驗父親的路上，面對媒體詢問時，吐露「相信司法會還我們公正」。