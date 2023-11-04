台中小貨車違停路旁 騎士撞上搶救不治
楊姓男子今天中午將小貨車違停在台中市太平區旱溪東路旁，陳姓男子騎機車經過時，突然從小貨車後方撞上，陳男傷勢嚴重送醫搶救不治，警方已調閱相關監視器畫面，調查釐清事故原因。
台中市政府警察局太平分局今天表示，警方今天中午11時52分獲報，太平區旱溪東路一段路旁有機車撞貨車事故，且機車騎士受傷，立即派遣警力到場處理。
警方初步調查，49歲楊姓男子將小貨車違規停放案發地點路旁紅線上，並到對面的麵館購買中餐，34歲陳姓男子事發當時騎機車行經旱溪東路一段，由中山路往十甲路方向行駛，自後方撞上楊男停放的小貨車。
警方獲報到場時，發現機車車頭受損嚴重，路面散落機車零件，且陳男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救仍傷重不治。
陳男將由醫院抽血檢測釐清是否酒駕，楊姓小貨車駕駛呼氣酒測值為零。警方已調閱監視器畫面，並釐清案發經過及相關肇事原因。
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