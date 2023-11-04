高雄名車追撞成團 計程車遭保時捷與路虎夾擊

高雄市苓雅區澄清路今天午後發生名車追撞車禍，1輛保時捷追撞前方的計程車，計程車車尾硬被鏟起，懸在保時捷的車頭，又撞上前面的路虎休旅車，幸未造成傷亡，肇事原因由警方調查中。

據了解，今天午後12時50分許，鄭姓男子（53歲）駕駛價值約400萬元的保時捷Taycan 4轎車，路過高雄市苓雅區澄清路，未及時煞車，撞及前方宋姓男子

（69歲）駕駛的計程車，計程車再碰撞盧姓老翁（71歲）出廠價值近400萬元的路虎休旅車，保時捷車頭損毀，計程車夾在中間車頭車尾都凹陷，路虎車尾受損。