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台中太平小貨車違停買中餐釀禍？1機車騎士撞上慘死

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治，49歲的楊姓小貨車駕駛表示，他近中午停車後，到對面麵館購買中餐，後聽到撞擊聲，發現機車騎士倒臥路旁。警方說，楊姓小貨車駕駛酒測為零，已調閱監視器畫面，釐清案發經過及相關肇事原因。

中國醫藥大學附設醫院表示，這名陳姓男子到院時，頭部有撕裂傷，已無呼吸、心跳，經插管急救四十分鐘後，仍因傷重宣告不治。

根據路口監視器畫面顯示，今天上午11時52分，太平區旱溪東路一段600號前，有一輛藍色小貨車停放在路邊樹蔭下方，當時先有3輛機車、二輛轎車從小貨車旁經過，隨後陳男騎機車撞上小貨車後側，後方行進間機車騎士見狀嚇了一大跳，但無法立即停車，側頭查看。

楊姓小貨車駕駛說，他把小貨車停麵館對面，下車到麵館買中餐，有在小貨車後方擺放三角錐警示，不久聽到撞擊聲音，發現一輛機車撞到小貨車後車尾，機車男騎士倒臥路旁。

警方到場發現，撞擊力道相當大，現場機車零件、物品散落一地，撞擊點在小貨車左後方，小貨車左後方車尾燈撞毀，小貨車駕駛擺放的三角錐也被撞進貨車底盤下方。

太平警分局交通分隊長翁鉞勳說明，將由醫院進行抽血檢測；楊姓小貨車駕駛酒測為零，目前警方已調閱監視器畫面，將釐清案發經過及相關肇事原因。

太平警分局說明，楊姓貨車駕駛不但因違停吃上罰單，還要面臨過失死罪官司，呼籲駕駛行車應注意前方狀況，並保持行車車距，避免發生憾事。

台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝
台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝
台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝
台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝
台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝
台中市34歲陳姓男子今天近中午騎車行經旱溪東路一段，撞上路邊紅線違停的小貨車，經送醫不治。記者趙容萱／翻攝

監視器 違停 機車騎士

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