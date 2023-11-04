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影／他目睹蘆洲當街持刀追車貼臉書 警方主動追查1小時破案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨天凌晨有民眾騎機車，目睹有人當街持西瓜刀追車，但是沒報警，而是將行車記錄影像貼到臉書社團。警方看見貼文立刻主動偵查，1個小時內在三重區查獲3名嫌犯，原來是因為50萬元債務糾紛，警詢後依妨害秩序罪嫌函送法辦。

據了解，雙方各有3個人，昨天凌晨0時許，為了50萬元債務相約在蘆洲區中興街談判，後來協商破局引發衝突，欠錢的一方上車開溜，討債的一方回車上拿西瓜刀跑步去追車、砸車，最後還是被跑掉。

機車騎士路過看見，但是沒有報案，回家之後於凌晨1時許將行車記錄影像貼到臉書社團，蘆洲警分局看到貼文，隨即指派集賢派出所主動偵辦，調閱監視器發現嫌犯事後開車逃離，鎖定車號追查。

警方於凌晨2時許，在三重區重新路攔到嫌犯的車輛、查扣西瓜刀，並將18歲江姓、23歲陳姓和楊姓男子帶回派出所，同時通知欠錢逃離的「被害人」到案說明，由於無人受傷，車也沒什麼損傷，不提告訴。警方詢後將3名嫌犯依妨害秩序罪嫌函送新北地檢署偵辦。

３名嫌犯協商債務破局當街持刀追車，警詢後將依妨害秩序罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
３名嫌犯協商債務破局當街持刀追車，警詢後將依妨害秩序罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區昨天凌晨有人當街持西瓜刀追車，警方事隔半個多小時主動介入調查，1個小時內在三重區逮捕3名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區昨天凌晨有人當街持西瓜刀追車，警方事隔半個多小時主動介入調查，1個小時內在三重區逮捕3名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方昨天凌晨２時許在三重區重新路攔到嫌犯的車，並在車內找到西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方昨天凌晨２時許在三重區重新路攔到嫌犯的車，並在車內找到西瓜刀。記者林昭彰／翻攝

西瓜 債務

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