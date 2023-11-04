影／他目睹蘆洲當街持刀追車貼臉書 警方主動追查1小時破案

新北市蘆洲區昨天凌晨有民眾騎機車，目睹有人當街持西瓜刀追車，但是沒報警，而是將行車記錄影像貼到臉書社團。警方看見貼文立刻主動偵查，1個小時內在三重區查獲3名嫌犯，原來是因為50萬元債務糾紛，警詢後依妨害秩序罪嫌函送法辦。

據了解，雙方各有3個人，昨天凌晨0時許，為了50萬元債務相約在蘆洲區中興街談判，後來協商破局引發衝突，欠錢的一方上車開溜，討債的一方回車上拿西瓜刀跑步去追車、砸車，最後還是被跑掉。

機車騎士路過看見，但是沒有報案，回家之後於凌晨1時許將行車記錄影像貼到臉書社團，蘆洲警分局看到貼文，隨即指派集賢派出所主動偵辦，調閱監視器發現嫌犯事後開車逃離，鎖定車號追查。