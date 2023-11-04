地上箭頭指示是「陷阱」？網吵翻天 高市交通局和交警解惑

高雄市大順三路口及中山、民生路口出現2個版本的「右轉箭頭標線」，讓用路人一頭霧水，讓網友吵翻天，有人直指是陷阱，有人罵爛號誌，市府交通局解答，指此標線是「分流式指向線」，目的在提醒右轉車靠右行駛，交通部從2015年試辦，因相關事故降幅達58％，1年後正式實施，全台引用標繪至今，但併排停等不會受罰。

高雄市一名余姓男子在臉書社團貼出兩張合成照，詢問網友「有何不同？」只見照片右側是大順三路口，左側是中山和民生路口，地上同樣畫有右轉箭頭，其中左側的中山路和民生路口箭頭是直線和左轉箭頭相連，大順三路的箭頭指示則是直線和右轉箭頭分開，不同標線引起網友蓋樓搶答。

有網友直指「是陷阱」；有網友則表示，「都是要排隊，右邊那個會引人上鉤，並（併）排行駛就開罰」；有網友則批評，「這個爛號誌是為了讓摩托車分流，汽車一樣要排隊，機車直行可以停一排，右轉的機車也可停一排」。

有網友則認為，這樣是屬於同一個車道、只是分右轉跟直行、前面有車要右轉、要直行的也得排在後面，如果並（併）排就開罰！

交通局交通工程科長劉力銘表示，該箭頭標示是「分流式指向線」，主要目的在提醒右轉車靠右行駛，是之前交通部運研所研究的案子，從2015年試辦至今，相關事故降幅達58％，因的確有減少側撞的效果，一年後即正式實施，市區路口是依據現場路寬配置。

交通局裁決中心並表示，道路交通管理處罰條例中並未規定在此併排停等紅燈時的罰則，沒有違規疑慮；但不論有無分流式指向線，從右側超車都算違規。

交通大隊副大隊長洪茂榕指出，依據道路交通管理依據道路交通標誌標線號誌設置規則第188條，3.5公尺以上的路寬道路可畫設「分流式指向線」。