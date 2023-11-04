砂石車隊超載怕取締 走快速路轉平面遭南警抓包...7輛車開罰百萬

台南學甲警分局3日上午接獲報案，台84線快速道路下南8線平面道路有砂石車隊聚集，出動警網攔查後發現，7輛砂石車竟然全都違規超載，在地磅站過磅後，載重甚至超過限重一倍以上，再加上未申請路權行駛及違規變更車體，等，每輛車都吃上3張罰單，以罰金10到20萬元計算，21張違規罰單金額破百萬元，相當誇張。

警方調查，由7輛砂石車組成的車隊，從新北連夜南下要前往台南麻豆一處養鴨場填埋池子，由於怕違規遭到警方取締，並未走國道而是選擇台61快速道路，再沿平面道路行駛，就快到達麻豆時，在台84線底下南8線學甲段被警方攔查。

當地居民看到車隊在台84線學甲交流道下休息，直覺有異，透過社區警政網絡通報警方，學甲分局立刻派遣宅港所、學甲所、交通分隊組合警力，出動4部巡邏車前往攔查，逐一帶到合格地磅站過磅。

7輛砂石車不只違規超載，都還超重限重一倍以上，總限重35公噸、43公噸的砂石車，過磅時從70到80公噸不等，等於「一車載兩車」，讓警方傻眼，另外又發現砂石車車斗加高改裝，也未申請行駛路權，一併開罰。