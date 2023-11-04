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影／台南偷包男「良心發現」帶失主尋回包 沒想少3萬…沒法脫身

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

45歲丘姓男子昨晚8時許在台南安南區海佃路吃鵝肉，瞥見有民眾將包包掛在機車上，涉偷走後騎車逃逸，10分鐘後變裝返回現場，還帶女失主在附近巷內找回失竊的包包，但她發現裡頭3萬元不翼而飛報警處理，警方調閱監視器後，追出原來丘男竊包「良心發現」。

台南市警三分局海南派出所受理民眾報案，女失主指在海佃路上買鵝肉時，掛在機車上的黑色包包被偷，經好心人協助，找回了包包，但裡頭現金3萬元不翼而飛。

案經員警現場勘查、查訪及調閱監視器，依竊嫌特徵比對，確認犯嫌機車及特徵，隨後員警在府安路上與丘男擦身而過，一眼認出其特徵，立即將他攔下，緝獲到案。

警方指出，丘男穿綠色T恤作案得手後，騎機車往巷內逃逸無蹤，10分鐘後穿上黃色外套變裝返回現場，還帶女失主前往附近巷內，找回失竊的包包後隨即離開。

丘男坦承偷了包包，但沒打開看。他說，心想失主一定急著找包包，良心發現才又返回現場，帶著失主在附近巷內找回失竊的包包。

然而，究竟包包內有無現金3萬元，雙方各執一詞。最後警方詢問後，依竊盜罪嫌將丘男移送法辦。

丘男偷走包包後，10分鐘後穿上外套變裝返回現場，還帶女失主前往附近巷內，找回失竊的包包後隨即離開。圖／讀者提供
丘男偷走包包後，10分鐘後穿上外套變裝返回現場，還帶女失主前往附近巷內，找回失竊的包包後隨即離開。圖／讀者提供
經海南派出所員警逐一調閱監視器比對竊賊特徵循線查緝，隨後在府安路上與丘男擦身而過，一眼認出其特徵，立即將他攔下，緝獲到案。圖／讀者提供
經海南派出所員警逐一調閱監視器比對竊賊特徵循線查緝，隨後在府安路上與丘男擦身而過，一眼認出其特徵，立即將他攔下，緝獲到案。圖／讀者提供

失主 特徵 監視器 台南

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