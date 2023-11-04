戀上「虛擬老婆」淪車手 26歲痴男高雄取款400萬落網
高雄鼓山62歲的施姓婦人因在網路社群看見股票投資貼文，好奇按指示加入落入詐騙集團的陷阱，在詐團的股票授課群組及投資APP上，施女被告知幸運抽中3檔股票，需交付400萬交割金，所幸婦人理智線接上報案求助，而警逮獲的26歲廖姓車手，竟是聽信從未見面的網路老婆，明知不法來取款，成了最傻癡情男。
鼓山分局指出，日前接獲施女報案後，隨即規劃甕中捉鱉埋伏逮捕詐團車手，但萬萬沒想到，車手竟然是一個甘願冒風險不法取款的癡情男。
本周三施女與車手相約在鼓山區美術南三路碰面，當廖男一出現，員警火速一擁而上控制逮捕。廖男供稱，自己女友親戚家的證券公司上班，當天是按指示前來向顧客取款。而廖男所稱的女友，竟然從沒見過面，僅在網路上以交友軟體互動。
廖男進一步說明，自己與女友完全沒見過面，彼此以老公、老婆相稱，完全僅在網路互動，讓警方不禁莞爾，僅為「虛擬老婆」甘冒風險淪為不法詐團的車手，最後更落得上銬被逮的下場，警大嘆廖男的癡情，實在得不償失。
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