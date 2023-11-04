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影／中和小女童暴衝闖馬路 嚇壞路過機車貨車全急煞
新北市中和區圓通路近雙和醫院附近，昨天下午一名背著書包的小女童，獨自一人快步闖越馬路，嚇壞路過機車及小貨車，全都緊急煞車才沒發生令人遺憾的意外。
有民眾在臉書社團「我是中和人」貼文，指稱昨天下午3時52分一名背著書包的小女童，獨自一人在中和區圓通路上突然快步奔跑暴衝闖越馬路，嚇壞路過機車及小貨車，全都緊急煞車閃避，機車騎士還停靠路邊，回頭觀看確認小女童平安無事，但也發現小女童身邊並沒有大人陪同。
中和警方表示，依道路交通安全規則第139條規定，父母不得疏縱未滿14歲之人擅自穿越車道，另依道路交通管理處罰條例第85-4條規定，未滿14歲之人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人。因此讓未滿14歲女童違規穿越車道，依道路交通管理處罰條例第78條，得處罰女童法定代理人或監護人500元罰鍰。
中和警方呼籲行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越；駕駛人亦應遵守號誌管制，且行經路口應減速，並應停讓行人優先通行，以共同維護交通安全。
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