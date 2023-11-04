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網路互嗆釀18人彰化街頭互毆 還囂張砸監視器滅證

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化王姓與黃姓少年，與彭姓少年在網路上留言互嗆，昨晨其中一方又在街上騎機車按喇叭挑釁，雙方引發衝突，兩派共18人當街大打出手，從大馬路打到巷弄內，甚至還拿棍棒砸毀店家的監視器，影片被民眾錄影貼上網；彰化警方立即將兩派18名未成年及成年男子帶回詢問，並移送偵辦。

影片在昨日下午被貼在臉書社群網站黑色豪門企業引起關注，畫面可見10多人對著1名男子動手毆打，甚至有人拿起超商外放置的雨傘和三角錐施暴；警方指出，經調查事發地點在彰化市中山路一段一處超商前，案發當時警方沒有接到報案，但彰化警分局網路巡邏發現後立即成立專案小組偵辦，昨晚火速釐清案件，最後帶回16名少年、2名成年男子。

彰化警分局調查，起因一派王姓、黃姓少年與另一方彭姓少年雙方日前在網路上留言互嗆，又在下課時，王、黃這方又騎乘機車故意向對方按鳴喇叭挑釁隨。此時彭也通知其11名友人到場助勢，街上湧入18打成一團，彭男人馬還持鈍器毀損倉庫外的監視器，企圖滅證。

因涉案有多名未成年，家長被通知後，有的不敢置信，有的則已習以為常僅能搖頭。警方指出，雙方共18人都已掌握並通知相關涉案人員到案說明逐一製作筆錄並於整卷後，將依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移請彰化地方法院少年法庭及請彰化地方檢察署偵辦。

彰化2派青少年18人昨天深夜在彰化市街頭打群架。圖／翻攝臉書黑色豪門企業
彰化2派青少年18人昨天深夜在彰化市街頭打群架。圖／翻攝臉書黑色豪門企業

彰化 網路 監視器

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