聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路互嗆釀18人彰化街頭互毆 還囂張砸監視器滅證
彰化王姓與黃姓少年，與彭姓少年在網路上留言互嗆，昨晨其中一方又在街上騎機車按喇叭挑釁，雙方引發衝突，兩派共18人當街大打出手，從大馬路打到巷弄內，甚至還拿棍棒砸毀店家的監視器，影片被民眾錄影貼上網；彰化警方立即將兩派18名未成年及成年男子帶回詢問，並移送偵辦。
影片在昨日下午被貼在臉書社群網站黑色豪門企業引起關注，畫面可見10多人對著1名男子動手毆打，甚至有人拿起超商外放置的雨傘和三角錐施暴；警方指出，經調查事發地點在彰化市中山路一段一處超商前，案發當時警方沒有接到報案，但彰化警分局網路巡邏發現後立即成立專案小組偵辦，昨晚火速釐清案件，最後帶回16名少年、2名成年男子。
彰化警分局調查，起因一派王姓、黃姓少年與另一方彭姓少年雙方日前在網路上留言互嗆，又在下課時，王、黃這方又騎乘機車故意向對方按鳴喇叭挑釁隨。此時彭也通知其11名友人到場助勢，街上湧入18打成一團，彭男人馬還持鈍器毀損倉庫外的監視器，企圖滅證。
因涉案有多名未成年，家長被通知後，有的不敢置信，有的則已習以為常僅能搖頭。警方指出，雙方共18人都已掌握並通知相關涉案人員到案說明逐一製作筆錄並於整卷後，將依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移請彰化地方法院少年法庭及請彰化地方檢察署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言