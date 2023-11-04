台北導遊投資134萬元拿不回 與警合作誘出2車手

台北市文山區一名48歲吳姓導遊，想要增加被動收入，加入股票投資Line群組；他誤信對方說詞，先後投入134萬元到指定帳戶，上個月導遊想取回收益，對方卻要他加錢2百萬元才肯出金，導遊驚覺受騙報警處理；警方與導遊商議，將計就計誘騙車手現身逮人。

台北市興隆派出所，上個月接獲吳姓導遊報案，他說加入股票投資Line群組，群內假投顧老師、成員營造獲利假象，他因此誤信可以增加被動收入，陸續投入134萬元到對方指定帳戶。

導遊上個月初要用錢，要求歹徒出金，歹徒卻胡扯理由要他再拿兩百萬元才可出金，導遊這才驚覺上當報警處理。

警方成立專案小組，檢視導遊和詐騙集團對話，發現詐團持續要求民眾再投入更多資金，將計就計請導遊假意配合，與對方約定交款，部署警力埋伏，面交現場出現2名男子形跡可疑，等到對方與被害人面交款項時，警方立即上前盤查，逮捕從高雄北上取款的42歲賈姓男子、26歲吳姓男子。