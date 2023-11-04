影／撞擊影片曝光 高雄女駕駛繞過他車衝撞機車釀1死6傷

67歲曾姓女駕駛今天上午8時45分許駕駛轎車行經高雄市三民區鼎力路和267巷口，衝撞停等紅燈的機車，釀成1死6傷；撞擊當下影片曝光，指見曾女在路口突然繞過前方轎車，再往前追撞機車，其中年約50歲男騎士遭轎車往前推行夾擊在號誌箱前當場慘死，另有6名男女騎士分別受有身體擦挫傷，幸意識清楚，曾闖禍後當場嚇傻，已被警方帶回偵訊。

警方調查，曾姓女駕駛駕駛轎車今天上午8時45分許駕駛轎車行經高雄市三民區鼎力路和267巷口，監視器拍下當時多輛機車在路口停等紅燈，曾的轎車前方有他車停等，但曾的轎車卻突然往右後，直接往前衝撞，就像打保齡球般將前方多輛機車撞倒。

曾的轎車當下未停下，其中一名男騎士的機車卡在轎車前方，連人帶車往前滑行，男騎士被夾擊在轎車和號誌箱之間，整個人被夾扁慘死。另有6名分別年齡為30歲到60歲的3名男騎士和3名女騎士，分別受有腳踝骨折、頭部外傷、左腳擦挫傷、腰部、臀部疼痛等傷勢，所幸意識清楚。