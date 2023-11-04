台65線快速道路往國3匝道 酒駕自撞翻車駕駛困車內

周姓男子今天凌晨駕車由新北市台65線快速道路往國三匝道行駛途中，疑突然失控自撞翻車，一度受困車內，經消防人員破壞車體才順利救出送醫，確實事發原因仍待警方調查釐清。

新北市消防局今天凌晨3時26分獲報，土城區台65線快速道路12公里處，往國道三號南下匝道方向發生車禍意外，疑似有人受困車內，派遺樹林、南雅、溪崑3個消防分隊人員前往搶救，到場發現一輛汽車翻成90度，橫躺在車道上，車體嚴重變形，駕駛周姓男子（30歲）卡在駕駛座上無法動彈。

消防人員立即尋找破壞點嘗試進入車箱內，協助駕駛脫困，另一方面布署水線預防油漬燃燒，花費一個多小時才成功順利讓周男脫困，意識還算清楚，頭部及手腳等身體多處有擦挫傷，送往三峽恩主公醫院治療。

據了解，周男到院後經抽血換算酒測值為每公升0.875毫克，疑似酒後駕車不慎才會自撞匝道防撞桿及分隔島後翻車，警詢後將依違反公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市消防局提醒，民眾如行駛在道路上，突然發現前方車輛有事故發生，請先維護自身安全小心行駛，並立即撥打110或119報案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康