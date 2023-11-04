影／買車送女友不滿車況差要退費 男丟鞭炮撒冥紙恐嚇

台中市35歲黃女經吳姓仲介介紹，將舊車以10萬元賣給30歲林姓主嫌，未料林嫌的陳姓女友嫌棄車況差，要求退費3萬元遭拒，林夥同陳女和3名小弟到被害人住家丟擲鞭炮、撒冥紙，更持鐵鏟、球棒砸毀汽車玻璃，被害人心生畏懼報案。警方鎖定持拘票逮捕林嫌等5人，依恐嚇、毀損及組織犯罪防制條例罪嫌移送。

這起暴力恐嚇案件發生在今年7月底，35歲黃女透過吳姓仲介介紹，將一輛國產車以10萬元賣給林姓主嫌，林嫌將車輛送給25歲陳姓女友，陳女發現車況差且多處修補，與黃女稱「未整修、原廠車」等資訊不符，林嫌要求黃女退費3萬元，遭黃女拒絕。

豐原警分局偵查隊調查，林姓主嫌認為被害人「賣車不實在」，遂與陳姓女友、28歲張男、23歲陳男與21歲宋男到豐原區黃女住處撒冥紙、丟雞蛋、放鞭炮，吳男的車輛遭林嫌等人持鐵鏟、球棒等物砸毀，並以文字訊息恐嚇。