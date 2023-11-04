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婦擦撞機車太緊張…疑將煞車當油門踩 2汽車3機車全撞壞

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市大園市區昨天下午發生一起連環撞車禍，59歲楊姓婦人駕駛休旅車行經中正東路直行要往高鐵北路三段方向行駛，途中意外與同向的機車發生擦撞，導致黃姓騎士撞向路邊2輛機車才停下，楊婦肇事後，疑似太緊張誤踩油門，導致車輛繼續向前衝，直到撞毀路旁停放汽車才停下，雙方酒測值為0，至於肇事責任仍待釐清。

桃市警大園分局交通分隊小隊長徐明德說明，這起事故發生在昨天下午4點左右，楊婦駕白色休旅車沿著大園區中正東路三段往高鐵北路方向直行，途中車多壅塞，疑似未保持安全距離，楊婦先與同向的20歲黃姓男騎士發生碰撞，導致黃男衝撞路旁停放機車，3車全倒受損。

徐明德說，楊婦發生車禍後，疑似太緊張，本應踩煞車停住，反倒加足馬力向前衝，直到失控撞上路旁停放的另一輛白色休旅車才停住，莫名被撞的白色休旅車又衝過一個巷口，撞上路旁店家的門柱，還撞斷門外的水管，釀水資源大量流失。

初步統計，這起事故共造成2輛汽車、3輛機車及民宅受損，楊婦及黃男皆受有輕微擦挫傷，經酒測後均無酒精反應，詳細肇事原因待後續調查釐清。

楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
楊姓婦人昨午駕車行經大園市區時，先與黃姓機車騎士發生擦撞，導致黃男衝撞路旁2輛機車，楊婦未停車反而加速向前衝，直到撞上另輛停在路旁的汽車才停住，這起車禍共造成2輛汽車、3輛機車及民宅皆嚴重毀損，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

休旅車 高鐵

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