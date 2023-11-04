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買菜婦遇推銷 被哄辦無卡分期90萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園一名50歲家庭主婦買菜時被業者話術洗腦，衝動貸款將近百萬買美容保養品，且多數產品還沒拿到手，衍生消費糾紛。示意圖／Ingimage
桃園一名50歲家庭主婦買菜時被業者話術洗腦，衝動貸款將近百萬買美容保養品，且多數產品還沒拿到手，衍生消費糾紛。示意圖／Ingimage
桃園一名50歲家庭主婦年初在傳統市場買菜時，被美容保養品業者話術洗腦下不斷回購，近日家人發現家庭開銷變大，追問發現婦人已貸款上百萬元購買商品，且絕大多數商品都還沒拿到；桃園市消保官初步調查業者違反美容定型化契約，但因公司登記在新北，後續將移請新北市相關單位追查裁處。

桃園市法務局指出，桃園今年截至10月的美容保養品消費糾紛共212件，有10件因買賣雙方未能達成共識進入調解程序，有2件調解不成立。過往類似消費糾紛金額多在10萬元到20萬元不等，上述婦人貸款90萬8千元買商品，是近幾年最高金額，相當罕見。

據了解，該名婦人是今年初在蘆竹區南崁傳統市場被業者推銷產品，業者不斷洗腦誇讚試用後皮膚緊實有光澤，又稱現在公司正在促銷，折扣優惠大，還可「無卡分期」、先享受再付費，讓婦人心花怒放，三度在業者協助下辦理「無卡分期」買商品。

婦人的丈夫及兒女發現家裡多了許多不知名的瓶瓶罐罐，近幾個月又相繼收到數千元的繳款通知，追問之下，才知她在市場被推銷。婦人此時也才知道「無卡分期」就是信用貸款，雖然後悔，但已貸了90萬8千元，束手無策。

消保官接獲申訴，追查保養品業者，發現業者多尋找年紀稍長、身旁無親友可商討的女性推銷，販賣商品只要求消費者簽立保障消費者權益確認書，但契約內容未載明解除或終止契約退費規定，反而註明「商品售出後無論是否拆封、使用，皆不提供退貨」，有違反「美容定型化契約應記載及不得記載事項」嫌疑。

業者則喊冤，強調只是在傳統市場兜售商品，毋須適用美容定型化契約的相關規範。

桃園 無卡分期

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