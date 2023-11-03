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救護車伸出一隻手 椅式擔架不見了！他特徵太明顯遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區朱姓男子，這個月1日晚上趁著救護人員執行救護，巧妙避開救護車行車紀錄器，伸手偷走車內一張「椅式擔架」，救護人員返回分隊發現不見了，自行調閱救護車內行車紀錄器查看，赫見被「一隻手」給偷走報警處理。警方受理追查鎖定朱男涉嫌，於今天清晨循線逮人依法究辦。

據了解，朱姓男子（70歲）這個月1日晚上7時26分左右，在新北市三重區分子尾街其住處外面，見新北市消防局救護車在隔壁執行救護勤務，朱男趁著救護人員不在救護車之際，巧妙避開救護車內行車紀錄器，伸手將一張「椅式擔架」給偷走，隨即快步拿回家裡藏放。

當天晚上近9時許，救護人員結束勤務返回消防分隊整理救護器材，赫見救護車上的「椅式擔架」不見了，救護人員急忙調閱救護車上行車紀錄器查看，赫見一名滿頭白髮綁著馬尾的男子，巧妙避開救護車上行車紀錄器，伸出一隻手將「椅式擔架」給偷走，救護人員趕緊向轄區派出所報案。

2日警方重回現場查看，並向當天救護車臨停位置旁的住戶詢問「可以調閱你們家外面監視器畫面看看嗎？」但被屋主朱男以「壞掉了」直接拒絕，警方只好返回所內。不過員警返回所內，再度檢視救護車行車紀錄器那個白髮馬尾竊賊身形，怎麼跟朱男頗為神似。

今天清晨5時許，員警再度回到朱男住處向朱詢問，只見朱男神色有異，隨後坦承是他拿走「椅式擔架」並在其家中尋獲失竊椅式擔架，一併帶回偵辦。偵詢時朱男坦承犯行，對於為何要偷朱男則辯稱「自己也不知道」警詢後依竊盜罪嫌函送朱男法辦。

新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區朱姓男子偷走救護車上一張「椅式擔架」，因其白髮綁馬尾樣貌太好認，遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝

救護車 竊盜 新北

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