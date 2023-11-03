校內抽菸起爭執…台南某校學生16人大亂鬥 校方緊急回應

台南大北門區某高校發生打群架事件，一名林姓學生與兩名學生在校內因「抽菸」問題起爭執，雙方互嗆後動手，但兩人卻不敵林生，用社群軟體找來其他學生幫手，又「撂」來校外人士助陣，10多人群毆1人，導致林生受傷送醫，家屬不滿向警方報案，轄區佳里警方調查後，今天把涉嫌滋事的16人函送台南地院少年法院審理。

據了解，林生月初躲到校園內一個角落偷抽菸，被另外兩名學生發現，質問林生為何跑到「祕密基地」、「誰說你可以來」等，雙方爆發口角衝突，一言不合打起來，林生身材壯碩，兩人反而敗下陣來。

兩人心生不滿，隨後透過line群組聯絡，想找人助陣「討回來」，又聯絡兩名校外人士回來助陣，湊了10多人要找林生麻煩，衝突又在校內發生，這次林生敵不過對方人數眾多，遭到群毆，還被人持木片打傷，頭部多處撕裂傷，傷勢頗為嚴重，現場還有人圍觀，校方獲報前往制止，林生送醫救治後已無大礙。

林生家屬不滿向警方報案要討公道，校園發生傷人事件，轄區佳里警分局介入調查，請校方提供協助，陸續傳喚打群架的學生到案，釐清相關案情後，因涉嫌滋事的16人未成年，送台南地院少年法庭審理，後續將強化校園安全宣導。

校方人士透露，學校曾三申五令多次宣導，學校是學習知識的地方，學生到校是為了學習知識，不該逞凶鬥狠，如果彼此間發生糾紛，應尋求第三方公正的師長處理，千萬不可私下解決，未來會加強管理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康