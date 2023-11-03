影／新北烏來驚傳倉庫火警！冒出大量濃煙 出動大批人車搶救

新北市烏來區信福路旁一間一層樓鐵皮倉庫，今天傍晚近5時發生大火，冒出大量濃煙，新北市消防局調派烏來、新店、中和、永和消防分隊及雪山分隊消防機器人，共20車45人前往搶救，新店警分局哪哮派山所也派員封路協助管制人車。

據了解，火警現場為一層樓鐵皮建築物，內部堆放大量模板及建材，消防人車到場時已全面燃燒，冒出大量灰黑色濃煙，消防人員布水線進行阻隔延燒及人命搜救。

經仔細搜查，確認倉庫內無人受困，但有1輛3點5噸小貨車受損。火勢於下午5時30獲得控制，5時45分火勢熄滅，初估燃燒面積約60平方公尺，無人員傷亡，起火原因尚待調查。

第四大隊大隊長陳志瑋提醒，鐵皮倉庫屬於易燃建築物，一旦發生火災，火勢會迅速蔓延，並產生高溫及有毒煙霧造成威脅。因此，建議民眾定期檢查電器設備，避免短路或過載引發火災，並保持倉庫通風良好，減少煙霧積聚。