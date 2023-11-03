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兄弟烏來釣魚…哥哥滑倒撞頭溺水 無呼吸心跳裝葉克膜搶救
李姓兄弟二人今天聯袂到新北市烏來區紅河谷釣魚，哥哥疑不慎失足滑倒溺水，弟見狀聯手一旁釣客合力救上岸，一度無呼吸心跳，緊急送醫裝上葉克膜搶救，已恢復自主心跳。
據了解，李姓兄弟二人今天上午至新北市烏來區紅河谷加九寮橋附近釣魚，哥哥李姓男子（46歲）於尋找合適釣點時，疑似踩到溪旁青苔不慎滑倒撞到頭部，掉進水深約50公分河床。
其弟見狀與附近一名熱心釣客發現後立即報案，新北市消防局第四救災救護大隊接獲新北市警察局轉報後，立即派出1中隊3分隊前往救援。消防搜救人員到場後，發現落水的李男已被弟弟及熱心民眾救起，已在岸邊實施CPR急救。
消防救護人員立即接手處置，發現陳男已無心跳呼吸，左側頭部有紅腫外傷，給予靜脈注射及使用自動心肺復甦機，緊急將患者送往新店耕莘醫院救治，患者到院後裝上葉克膜搶救，目前恢復自主呼吸心跳，留院觀察中。
第四大隊大隊長陳志瑋提醒，河床石頭易長青苔較濕滑，民眾在岸邊活動時應著適當之防滑鞋避免摔倒，如果發現有人失去生命徵象需要救援，應立即報案，並在專業人員到場前，盡可能進行心肺復甦，以增加患者的存活機會。
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