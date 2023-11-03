少年與友離家出遊2周！台南警溫情勸說 助他一家團圓

台南市警二分局員警昨晚7時許在中西區健康路段巡簽金融機構現地守望時，見15歲曹姓少年在人行道旁逗留許久，上前關心詢問他為何未返家，是否需要幫助，經掌上電腦查詢，發現他為通報失蹤協尋人口，經警勸說後順利協助他返家團圓。

警方調查，曹姓少年是列管中的中輟生，目前正值青春期叛逆階段，今年10月中旬與朋友出門遊玩，已有2周遲未返回住家，家人心急如焚至轄區派出所報案失蹤人口協尋。

二分局南門派出所警員黃韋勳、鄭育昇上前關心，並表示將協助他聯繫家人時，他說，將自行請朋友載送返家即可。經員警苦口婆心開導，告知家屬的思念與引領期盼他返家的心情，且夜晚獨身一人恐有安全疑慮，他思索多時才點頭，同意由員警帶回派出所，並與家人聯繫。

同時，員警擔心他長期在外遊蕩，挨餓口渴，提供他杯水及食物果腹，不久後家屬匆匆趕至派出所，感謝在員警的協助下，幫助他們一家團圓。