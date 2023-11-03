快訊

高球／威震世界！台灣女將許淮茜奪60年來首面世錦賽個人金牌

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

少年與友離家出遊2周！台南警溫情勸說 助他一家團圓

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局員警昨晚7時許在中西區健康路段巡簽金融機構現地守望時，見15歲曹姓少年在人行道旁逗留許久，上前關心詢問他為何未返家，是否需要幫助，經掌上電腦查詢，發現他為通報失蹤協尋人口，經警勸說後順利協助他返家團圓。

警方調查，曹姓少年是列管中的中輟生，目前正值青春期叛逆階段，今年10月中旬與朋友出門遊玩，已有2周遲未返回住家，家人心急如焚至轄區派出所報案失蹤人口協尋。

二分局南門派出所警員黃韋勳、鄭育昇上前關心，並表示將協助他聯繫家人時，他說，將自行請朋友載送返家即可。經員警苦口婆心開導，告知家屬的思念與引領期盼他返家的心情，且夜晚獨身一人恐有安全疑慮，他思索多時才點頭，同意由員警帶回派出所，並與家人聯繫。

同時，員警擔心他長期在外遊蕩，挨餓口渴，提供他杯水及食物果腹，不久後家屬匆匆趕至派出所，感謝在員警的協助下，幫助他們一家團圓。

經員警苦口婆心開導，曹姓少年思索多時才點頭，同意由員警帶回派出所，並與家人聯繫後，一家團圓。圖／讀者提供
經員警苦口婆心開導，曹姓少年思索多時才點頭，同意由員警帶回派出所，並與家人聯繫後，一家團圓。圖／讀者提供

家人 失蹤 人行道

延伸閱讀

3天換一次賭博處所…南警破獲天九牌賭場 主持人涉持改造槍彈及手榴彈

台南行人友善城市投票揭曉！「人車安全都重要」最高票

國三生不能參加畢旅 校外揮舞空氣槍鬧事 教育局這樣回應

影／目無法紀？賓士休旅車無視員警直接違規跨越雙白線被逮個正著！

相關新聞

獨／高雄65歲男在家「斷氣」8小時 女檢相驗驚見胸起伏又活了！

高雄65歲呂姓男子患有慢性疾病，有感在世日子不多，向家人交代死了不用急救，7月8日清晨5時家人發現呂在椅子一動也不動，想...

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

高雄地檢署檢察官詹美鈴今年7月相驗65歲呂姓男子死亡案，意外救了尚存氣息的「活死人」呂男，司法官38期結業的詹美鈴行事作...

高雄傳死人復活軼事 女檢察官活見鬼...鄰里卻無人知

高雄65歲呂姓男子7月8日清晨，被家人發現在椅子上一動也不動，以為他往生，報警並請來葬儀社人員處理後事；警方查看呂無呼吸...

少年與友離家出遊2周 台南警溫情勸說助他一家團圓

台南市警二分局員警昨晚7時許在中西區健康路段巡簽金融機構現地守望時，見15歲曹姓少年在人行道旁逗留許久，上前關心詢問他為...

以巴戰火情郎受困？癡心台女不顧兒勸阻急匯款 險被騙

以色列與巴勒斯坦戰火仍未結束，台中1名7旬謝姓婦人為解救還在以巴戰火中駐以色列美國軍醫男友，不顧兒子勸阻，前天衝到郵局急...

桃園孕婦深夜突臨盆 小姑急求警方協助開道

「警察先生，拜託拜託，我大嫂要生了！」家住桃市桃園區的1名孕婦今天凌晨近4點，發現羊水破了即將臨盆，簡姓小姑急忙駕車要送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。