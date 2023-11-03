以巴戰火情郎受困？癡心台女不顧兒勸阻急匯款 險被騙

以色列與巴勒斯坦戰火仍未結束，台中1名7旬謝姓婦人為解救還在以巴戰火中駐以色列美國軍醫男友，不顧兒子勸阻，前天衝到郵局急匯25萬元，要幫男友付搭乘私人飛機的機票錢，還好郵局行員機警報警，警方到場警勸說下，謝婦才發現被騙了，保住血汗錢。

台中市警局烏日分局烏日派出所警員林智偉說，警方前天接獲郵局通報指稱有一名婦人疑似遭到詐騙，到場引導及耐心詢問下，謝婦表示，近日在臉書與一名駐以色列的美國男軍醫網戀，對方透過LINE噓寒問暖，很貼心，前幾天說當地發生攻擊事件、受不了戰爭，很想念她，不想死在他鄉，盼能借25萬元機票費，飛到台灣與她見面。

謝婦透露，她還問對方，難道不能搭一般飛機？為何要搭這麼貴的私人飛機？對方一直說「不想死 在這裡」、要來找她，禁不住對方軟磨硬泡，兒子也說是詐騙，不要相信，但她救人心切，還是來匯款。

員警查看雙方LINE聊天對話內容中，該軍醫上演噓寒問暖、甜言蜜語戲碼，研判是典型的愛情詐騙手法，並分享案例，在員警勸說下，謝婦才終於相信自己遇到詐騙。