快訊

高球／威震世界！台灣女將許淮茜奪60年來首面世錦賽個人金牌

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以巴戰火情郎受困？癡心台女不顧兒勸阻急匯款 險被騙

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

以色列巴勒斯坦戰火仍未結束，台中1名7旬謝姓婦人為解救還在以巴戰火中駐以色列美國軍醫男友，不顧兒子勸阻，前天衝到郵局急匯25萬元，要幫男友付搭乘私人飛機的機票錢，還好郵局行員機警報警，警方到場警勸說下，謝婦才發現被騙了，保住血汗錢。

台中市警局烏日分局烏日派出所警員林智偉說，警方前天接獲郵局通報指稱有一名婦人疑似遭到詐騙，到場引導及耐心詢問下，謝婦表示，近日在臉書與一名駐以色列的美國男軍醫網戀，對方透過LINE噓寒問暖，很貼心，前幾天說當地發生攻擊事件、受不了戰爭，很想念她，不想死在他鄉，盼能借25萬元機票費，飛到台灣與她見面。

謝婦透露，她還問對方，難道不能搭一般飛機？為何要搭這麼貴的私人飛機？對方一直說「不想死 在這裡」、要來找她，禁不住對方軟磨硬泡，兒子也說是詐騙，不要相信，但她救人心切，還是來匯款。

員警查看雙方LINE聊天對話內容中，該軍醫上演噓寒問暖、甜言蜜語戲碼，研判是典型的愛情詐騙手法，並分享案例，在員警勸說下，謝婦才終於相信自己遇到詐騙。

台中市政府警察局烏日分局提醒，網路交友千萬要謹慎小心，詐騙手法存在於生活周遭普通的日常中，在神祕的網路世界容易讓人產生幻想，不知不覺就沉淪下去，千萬要記得保護自己，不要一時昏頭栽下去，人財兩失得不償失。

謝姓婦人（右）誤以為駐以色列美國軍醫男友還受困戰火中，前天衝到郵局急匯款，還好經警方勸說才發現被騙了，保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝
謝姓婦人（右）誤以為駐以色列美國軍醫男友還受困戰火中，前天衝到郵局急匯款，還好經警方勸說才發現被騙了，保住血汗錢。記者趙容萱／翻攝

詐騙 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

以巴開戰後第3次訪問！美國務卿布林肯抵以色列 將會見內唐亞胡

試圖化解以巴積怨 教宗重申「兩國方案」

以巴衝突！教育部今宣布啟動以色列台生返國就學方案

以軍包圍加薩市 布林肯：將敦促以色列暫停與哈瑪斯交火

相關新聞

獨／高雄65歲男在家「斷氣」8小時 女檢相驗驚見胸起伏又活了！

高雄65歲呂姓男子患有慢性疾病，有感在世日子不多，向家人交代死了不用急救，7月8日清晨5時家人發現呂在椅子一動也不動，想...

驚人經歷曝光！女檢察官「讓死人復活」 曾偵辦高雄夫妻命案

高雄地檢署檢察官詹美鈴今年7月相驗65歲呂姓男子死亡案，意外救了尚存氣息的「活死人」呂男，司法官38期結業的詹美鈴行事作...

高雄傳死人復活軼事 女檢察官活見鬼...鄰里卻無人知

高雄65歲呂姓男子7月8日清晨，被家人發現在椅子上一動也不動，以為他往生，報警並請來葬儀社人員處理後事；警方查看呂無呼吸...

少年與友離家出遊2周！台南警溫情勸說 助他一家團圓

台南市警二分局員警昨晚7時許在中西區健康路段巡簽金融機構現地守望時，見15歲曹姓少年在人行道旁逗留許久，上前關心詢問他為...

以巴戰火情郎受困？癡心台女不顧兒勸阻急匯款 險被騙

以色列與巴勒斯坦戰火仍未結束，台中1名7旬謝姓婦人為解救還在以巴戰火中駐以色列美國軍醫男友，不顧兒子勸阻，前天衝到郵局急...

桃園孕婦深夜突臨盆 小姑急求警方協助開道

「警察先生，拜託拜託，我大嫂要生了！」家住桃市桃園區的1名孕婦今天凌晨近4點，發現羊水破了即將臨盆，簡姓小姑急忙駕車要送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。