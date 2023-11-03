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高雄傳死人復活軼事 女檢察官活見鬼...鄰里卻無人知
高雄65歲呂姓男子7月8日清晨，被家人發現在椅子上一動也不動，以為他往生，報警並請來葬儀社人員處理後事；警方查看呂無呼吸心跳，欲叫救護車家屬婉拒，眾人以為呂斷氣，沒想到事隔8小時，女檢察官詹美鈴到呂宅相驗，卻驚見他眼皮跳動、胸口和肚皮起伏，救護車將一息尚存的呂男送醫撿回一命，這樁檢方驗屍「活見鬼」的烏龍，在地檢署和法醫界傳開，記者走訪呂家，附近鄰居卻無人知。
據了解，女檢察官詹美鈴在相驗前，細心檢視覺察「斷氣」8小時的呂男還在喘氣，意外讓他奇蹟似的活了過來，呂男經送醫治療後，目前仍住院療養中。
記者走訪傳出「死而復生」奇事的大寮區鳳仁四路巷弄的呂家，短短150公尺的巷弄，四周都是透天三樓住家，但每戶都拉上鐵門，記者試著尋找呂家人，部分住家屋前停了汽機車，但按了多處門鈴均無人應門。
當地昭明里長張簡助昇表示，呂男住家鮮少與里辦公室往來，對呂家沒什麼印象，先前曾數次想送救濟物資到呂家，但不是碰壁就是沒人在家，對呂家人的背景不清楚；呂家附近的鄰居則表示，因住戶之間鐵門都拉上，鄰居間很少互動，沒聽過「死而復生」之事，記者轉述過程，鄰居還很訝異地問「蠻神奇的」。
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