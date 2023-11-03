騎士遭2公車夾碰倒地 送醫幸無生命危險

陳姓女子今天上午騎電動機車，沿著新北市泰山區新北大道往桃園方向直行，途中騎經新北大道與泰林路口遭公車夾碰摔倒，陳女肢體多處擦挫傷，緊急送醫後沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，陳姓女子（21歲）今天上午10時25分左右，她騎乘電動機車從新北市泰山區新北大道往桃園方向直行。途中騎經泰山區新北大道五段與泰林路口，她見右前方賀男所駕駛的一輛公車，正停在公車站讓乘客下車，陳女疑左切欲往內側車道騎去。