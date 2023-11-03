「你的錢追回來了」 六旬被詐男接警電話喜極而泣

彰化縣六旬魏姓男子在網路看到泰達幣是加密穩定幣，十分心動，自行搜尋投資管道卻掉進詐騙陷阱，先後面交「投資款」約200萬元，付款金額節節上升卻從未領到獲利；警方據報逮捕兩名車手和上游3名詐騙集團幹部，查扣300多萬元，是極少數追回現金的詐騙案。

據了解，魏男認為泰達幣是以美元發行的穩定幣，不受市場波動，價格穩定，即上網找投資管道，點入一個投資網站後登入資料就有自稱理財專員的男子聯絡魏男，分析泰達幣投資行情並「指派專人到府取投資款」，魏男從20萬元開始「投資」，交付款項次次增加，卻從沒領到理專所說的投資獲利，當他面交累計約200萬元，越想越不對勁決定報警。

斗北警分局員警配合魏男順利逮捕20多歲王姓車手，循線逮捕王姓車手的哥哥，從他們匯款金流查出台中市40多歲陳姓、新北市鄭姓和連姓（都30多歲）的詐團幹部，涉嫌指揮王姓兄弟車手取款，警方在陳、鄭、連姓3名男子住處起出合計300多萬詐騙現金。魏姓被害人接獲通知「錢追回來了」，忍不住喜極而泣的感謝警方。