9旬翁「煞車當油門」撞上台大醫院人行道 2女擦傷

今天上午發生91歲老翁開車載妻子到台大醫院就醫，卻疑似將油門當成煞車，導致車輛失控衝撞台大醫院旁遮雨棚，導致2名女子擦傷。台大院方表示，事故發生在醫院西址大門對面常德街邊彎道，距離車道有一段距離，擦傷的路人到急診處理完傷口後已離院，老翁和太太則受到驚嚇，至於涼亭的修繕，要由公務單位評估是否向老翁求償。

今天上午有1名91歲老翁載妻子到台大醫院就醫，卻疑似將油門誤當煞車，進而將車開上西址院區旁人行道遮雨棚，造成2名在人行道上的路人擦傷，傷者到台大醫院急診室處理傷口後已離院，至於老翁跟太太則僅受到驚嚇。