影／新北機車騎士遭撞倒壓車底 熱心民眾合力抬車想救人

新北市林姓男子今騎機車行經中和區中正路左轉立言街時，與同向左轉張姓男子汽車發生碰撞，連人帶車倒地還遭汽車前輪輾過壓車底，眾人合力抬車救出送醫急救中。至於雙方相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。

新北市中和警方今天上午9時許獲報，中和區中正路與立言街口發生嚴重交通事故，有傷者被壓困在汽車車底上，警方獲報迅速趕抵，發現已有多位熱心民眾正合力抬車，想要將人從車底救出，最後仍由消防人員趕到使用千斤頂，將汽車頂高才順利將傷者救出送醫。

據了解，機車騎士林姓男子（49歲）今天上午騎車行經中和區中正路，在路口左轉彎專用道步左轉立言街時，與同向左轉張姓男子（48歲）所駕駛汽車發生碰撞，連人帶車倒地，林男因事發突然，遭汽車前輪輾過並壓在車底，經救出後因臉部、胸口全身多處擦挫傷，傷勢嚴重緊急送往雙和醫院急救。