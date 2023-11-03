快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄砂石車右轉擦撞父女共乘機車 後載8旬翁摔車重傷昏迷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，疑內輪差、視覺受阻，擦撞同向吳姓女子的機車，導致吳女及後載的87歲老父倒地，吳女臉、手腳擦傷，吳翁因安全帽噴飛致頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷，當場昏迷送醫搶救。

警方調查，吳姓女子（59歲）今天上午9時許騎機車搭載87歲的老父親外出，行經三民區澄清路時，適同向駕駛砂石車的梁姓男子（50歲）欲右轉建國路三段，疑內輪差未注意吳女機車已貼近砂石車右側，當場擦撞機車，導致吳姓父女雙雙倒地。

吳翁在車禍當下倒地時，安全帽噴飛滾落，因頭部無防護，導致頭部撕裂傷、手腳多處擦挫傷，當場意識不清，重傷送醫搶救中，吳女則臉部和手腳擦挫傷送醫治療，司機梁男未受傷。

警方到場處理事故，吳女和梁男均無酒駕行為，經調閱監視畫面和行車記錄器，初步研判梁男駕駛砂石車右轉彎未讓直行車先行，先依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰，以及右轉彎未先駛入外側車道，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第4款，可處600元以上1800元以下罰鍰等規定，對梁男開出2張罰單；詳細車禍肇因由交通大隊進一步分析研判。

梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝
梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，擦撞同向吳姓女子載87歲老父的機車，吳翁重傷送醫搶救，吳女手臉擦傷。記者石秀華／翻攝

砂石 安全帽 車禍 高雄市

延伸閱讀

台泰免簽促兩國觀光經濟交流 高市府赴泰招商引客

土城3車追撞車禍！砂石車車頭凹陷 駕駛腿部遭夾受困

高雄砂石車猛撞輾過YouBike騎士 妙齡女卡輪下命危搶救中

新澳隧道車禍肇事釀1死11傷 砂石車公司道歉：負責所有賠償

相關新聞

影／新店傳狗被碎屍萬段 新北動保處赴現場：初判非狗為山羌

新北市新店區今上午傳出有狗遭「碎屍萬段」，嚇壞當地居民，里長接獲消息後立刻通報警方與動保處，新北動保處目前已經將屍體帶回...

台中老夫妻住家囤回收物起大火 尋獲1死者、另1人3度搜未果

台中市太平區今天凌晨2時許發生民宅火警，住裡頭的78歲賴姓屋主、75歲賴妻以資源回收為生，屋內堆滿雜物，火勢一發不可收拾...

影／高雄砂石車右轉擦撞父女共乘機車 後載8旬翁摔車重傷昏迷

梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，疑內輪差、視覺受阻，擦撞同向吳姓女子的機車，導...

台1線中山高架橋 滿載瓦斯空瓶小貨車遭遊覽車夾屁股

小貨車司機連男今天上午開車載運瓦斯，行經新北市三重區，貨車才從台1線中山高架橋匝道往北市方向開去，卻在匝道口前方5.4K...

買菜被洗腦 桃園家庭主婦貸款近百萬買保養品家人嚇傻

桃園一名50歲家庭主婦今年初到傳統市場買菜，遇美容保養品業者攀談推銷，在話術洗腦下不斷回購，直到近日家人發現家庭開銷變大...

台中回收透天厝大火奪兩命 檢警追查一樓起火關鍵

台中市太平區今晨2時許發生民宅火警，78歲賴姓屋主與75歲賴妻未逃出，屋內雜物都被燒到焦黑難辨，搶救人員稍早找到2具焦屍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。