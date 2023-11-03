影／高雄砂石車右轉擦撞父女共乘機車 後載8旬翁摔車重傷昏迷

梁姓男子駕駛砂石車今天上午9時許行經高雄市三民區澄清路欲右轉建國路三段時，疑內輪差、視覺受阻，擦撞同向吳姓女子的機車，導致吳女及後載的87歲老父倒地，吳女臉、手腳擦傷，吳翁因安全帽噴飛致頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷，當場昏迷送醫搶救。

警方調查，吳姓女子（59歲）今天上午9時許騎機車搭載87歲的老父親外出，行經三民區澄清路時，適同向駕駛砂石車的梁姓男子（50歲）欲右轉建國路三段，疑內輪差未注意吳女機車已貼近砂石車右側，當場擦撞機車，導致吳姓父女雙雙倒地。

吳翁在車禍當下倒地時，安全帽噴飛滾落，因頭部無防護，導致頭部撕裂傷、手腳多處擦挫傷，當場意識不清，重傷送醫搶救中，吳女則臉部和手腳擦挫傷送醫治療，司機梁男未受傷。