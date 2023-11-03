台1線中山高架橋 滿載瓦斯空瓶小貨車遭遊覽車夾屁股

小貨車司機連男今天上午開車載運瓦斯，行經新北市三重區，貨車才從台1線中山高架橋匝道往北市方向開去，卻在匝道口前方5.4K處與主線道一輛遊覽車發生擦撞險遭夾困。新北市消防局獲報趕抵，檢視他輕微擦撞無須就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，連姓男子（58歲）是瓦斯行員工，今天上午近9時許他開著載滿著瓦斯空瓶的小貨車，準備前往台北市延平北路加氣站灌瓦斯。途中行經新北市三重區開上台1線中山高架橋匝道，才正要駛入主線道時，不慎在5.4公里處與林男（56歲）所駕駛的遊覽車發生擦撞。