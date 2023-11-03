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台1線中山高架橋 滿載瓦斯空瓶小貨車遭遊覽車夾屁股

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

小貨車司機連男今天上午開車載運瓦斯，行經新北市三重區，貨車才從台1線中山高架橋匝道往北市方向開去，卻在匝道口前方5.4K處與主線道一輛遊覽車發生擦撞險遭夾困。新北市消防局獲報趕抵，檢視他輕微擦撞無須就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，連姓男子（58歲）是瓦斯行員工，今天上午近9時許他開著載滿著瓦斯空瓶的小貨車，準備前往台北市延平北路加氣站灌瓦斯。途中行經新北市三重區開上台1線中山高架橋匝道，才正要駛入主線道時，不慎在5.4公里處與林男（56歲）所駕駛的遊覽車發生擦撞。

連男險遭遊覽車夾困在中央分隔道之間，新北市消防局獲報出動人車趕抵，連男已自行脫困，檢視他輕微擦撞無須就醫，肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

連男開車小貨車行駛台1線中山高架橋上，不慎與遊覽車發生擦撞，雙方沒有酒駕、沒有人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
連男開車小貨車行駛台1線中山高架橋上，不慎與遊覽車發生擦撞，雙方沒有酒駕、沒有人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
連男開車小貨車行駛台1線中山高架橋上，不慎與遊覽車發生擦撞，雙方沒有酒駕、沒有人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
連男開車小貨車行駛台1線中山高架橋上，不慎與遊覽車發生擦撞，雙方沒有酒駕、沒有人受傷，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝

遊覽車 高架橋

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