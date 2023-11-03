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台中回收透天厝大火奪兩命 檢警追查一樓起火關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區今晨2時許發生民宅火警，78歲賴姓屋主與75歲賴妻未逃出，屋內雜物都被燒到焦黑難辨，搶救人員稍早找到2具焦屍，將採檢體釐清身分，並報請檢察官相驗；初步研判起火處在一樓、排除縱火，火災原因由消防局火調人員到場釐清。

賴姓屋主的兒子趕到現場表示，這棟民宅是家裡的老宅，只有父母二人居住，其父（賴姓屋主）平時有資源回收習慣，他長大後因工作搬到市區居住，姊姊也嫁人，不住家裡。

鄰居表示，這棟透天民宅平時只有賴姓夫婦2人居住，是多年老鄰居，賴姓夫婦平時生活低調、和睦，也未見過爭吵，只是賴姓屋主有資源回收習慣，住家內外堆放大量雜物，令鄰居困擾，曾多次被檢舉，環保局更曾派員到場清理多次。

另一名鄰居說，凌晨是先聽「到砰！」一聲，出門查看發現賴家的一樓起火，然後火勢很快往上竄燒，立即打119。

台中市消防局說明，今天凌晨2時43分接獲太平區中山路二段59巷內民宅火警，出動22車（消防車20輛、救護車2輛）人員59名，現場為2樓RC建物、3樓鐵皮屋加蓋，到場已全面燃燒，立即灌救，但因屋內堆滿大量雜物，溫度相當高，搶救不易，火勢在清晨4時01分控制，5時49分撲滅，燃燒面積約180平方公尺。

搶救人員先在2樓發現一具焦屍，但難以辨識身分，然後再3度進入火場搜尋，在今天上午10時許，在一樓廚房附近發現第二具焦屍，初步研判2樓是女性、1樓是男性，將採檢體送驗，釐清身分。警方也從鄰居訪談、調閱監視器畫面釐清，該透天厝在火災前並無人士入內，也有沒爭吵聲，初步排除縱火。

台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除後，持續派員前往稽查，戶外已不再堆置廢棄物，維護情況良好，經半年連續稽查未再發現髒亂，也不再有民眾陳情反應，故解除列管。

台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中市消防局獲報太平區今天凌晨2時許民宅火警，到場時整棟民宅已陷入火海，立即灌救。圖／台中市消防局提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中市環保局說明，賴姓屋主曾在房屋二側堆滿雜物，被裁處1200元，並且在去年7月經環保局強制清除。圖／環保局提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供
台中太平民宅大火，屋內堆放大量資源回收物燒到焦黑難辨。圖／民眾提供

鄰居 台中市 透天厝 火災

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